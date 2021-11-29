Какие документы нужны для регистрации ООО и как она проходит

Регистрация ООО в 2021 году сильно облегчена, и даже не требуется присутствие в налоговой инспекции. Но для быстрой процедуры нужны не только ответственность, но опыт работы с документами.

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Процедуры подготовки и регистрации ООО

Быстрой регистрации сопутствует комплекс работ по дополнительным регистрациям документов, счета и статусов до регистрации и после нее.

Кроме того, представителям новоиспеченного предприятия с ограниченной ответственностью на первые дни регистрации и к началу работы необходим минимальный запас информации и знаний, нужных для первичных процедур для обеспечения работоспособности предприятия.

Для получения начальных знаний и опыта процедур делового производства рекомендуется пройти первичные ознакомительные консультации по процедурам, связанным с формальной регистрацией, с началом деятельности предприятия, и его налогообложением.

Мероприятия, проводимые по подготовке и регистрации предприятия ООО

Открытие расчетного счета для предприятия в банке.

Консультации по процедуре регистрации.

Подготовка пакета документов к регистрации.

Оформление заявлений на получение УСН, патента, ЕСХН и ЕНВД.

Получение кодов статистики.

Подготовка квитанции к оплате государственной пошлины.

Консультации по выбору системы налогообложения.

Подготовка документов к их электронной подаче в налоговую инспекцию.

Кроме этого, предприятию необходимо подготовить документы по оформлению юридического адреса, а после регистрации предприятия готовить документы на получение печати и штампов.

Необходимые документы и предоставляемая информация для регистрации ООО

Полное и сокращенное название предприятия.

Гарантийное письмо на предоставление юридического адреса.

Размер уставного фонда.

Список учредителей и доля каждого в уставном фонде.

Копия паспорта каждого участника и их ИНН, а для юридического учредителя – ИНН и КПП.

Виды экономической деятельности.

Наименование руководителя.

Выбранная система налогообложения.

Контактные данные – телефоны, электронная почта.

ООО – удобная форма для начала работы предприятия или для изменений в бизнесе.

Преимущества такой формы организации – малый объем средств в уставном капитале, простая структура в управлении, отсутствие необходимости в выпусках ценных бумаг.