Какие документы нужны для регистрации ООО и как она проходит
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Какие документы нужны для регистрации ООО и как она проходит

29 ноября 2021

Регистрация ООО в 2021 году сильно облегчена, и даже не требуется присутствие в налоговой инспекции. Но для быстрой процедуры нужны не только ответственность, но опыт работы с документами.

Для правильного и быстрого оформления и регистрации рекомендуется обратиться к профессиональным компаниям, и получить регистрацию под ключ быстро, без ошибок и проблем. Выполнить подготовку документов для регистрации ООО в Уфе могут специалисты компании СтройЮрист  https://ufa.stroyurist.ru/services/registration/registratsiya-ooo/.

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Процедуры подготовки и регистрации ООО

Быстрой регистрации сопутствует комплекс работ по дополнительным регистрациям документов, счета и статусов до регистрации и после нее.

Кроме того, представителям новоиспеченного предприятия с ограниченной ответственностью на первые дни регистрации и к началу работы необходим минимальный запас информации и знаний, нужных для первичных процедур для обеспечения работоспособности предприятия.

Для получения начальных знаний и опыта процедур делового производства рекомендуется пройти первичные ознакомительные консультации по процедурам, связанным с формальной регистрацией, с началом деятельности предприятия, и его налогообложением.

Мероприятия, проводимые по подготовке и регистрации предприятия ООО

  • Открытие расчетного счета для предприятия в банке.
  • Консультации по процедуре регистрации.
  • Подготовка пакета документов к регистрации.
  • Оформление заявлений на получение УСН, патента, ЕСХН и ЕНВД.
  • Получение кодов статистики.
  • Подготовка квитанции к оплате государственной пошлины.
  • Консультации по выбору системы налогообложения.
  • Подготовка документов к их электронной подаче в налоговую инспекцию.

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Кроме этого, предприятию необходимо подготовить документы по оформлению юридического адреса, а после регистрации предприятия готовить документы на получение печати и штампов.

Необходимые документы и предоставляемая информация для регистрации ООО

  • Полное и сокращенное название предприятия.
  • Гарантийное письмо на предоставление юридического адреса.
  • Размер уставного фонда.
  • Список учредителей и доля каждого в уставном фонде.
  • Копия паспорта каждого участника и их ИНН, а для юридического учредителя – ИНН и КПП.
  • Виды экономической деятельности.
  • Наименование руководителя.
  • Выбранная система налогообложения.
  • Контактные данные – телефоны, электронная почта.

ООО – удобная форма для начала работы предприятия или для изменений в бизнесе.

Преимущества такой формы организации – малый объем средств в уставном капитале, простая структура в управлении, отсутствие необходимости в выпусках ценных бумаг.



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