Какие документы нужны для регистрации ООО и как она проходит

Регистрация ООО в 2021 году сильно облегчена, и даже не требуется присутствие в налоговой инспекции. Но для быстрой процедуры нужны не только ответственность, но опыт работы с документами.
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Процедуры подготовки и регистрации ООО
Быстрой регистрации сопутствует комплекс работ по дополнительным регистрациям документов, счета и статусов до регистрации и после нее.
Кроме того, представителям новоиспеченного предприятия с ограниченной ответственностью на первые дни регистрации и к началу работы необходим минимальный запас информации и знаний, нужных для первичных процедур для обеспечения работоспособности предприятия.
Для получения начальных знаний и опыта процедур делового производства рекомендуется пройти первичные ознакомительные консультации по процедурам, связанным с формальной регистрацией, с началом деятельности предприятия, и его налогообложением.
Мероприятия, проводимые по подготовке и регистрации предприятия ООО
- Открытие расчетного счета для предприятия в банке.
- Консультации по процедуре регистрации.
- Подготовка пакета документов к регистрации.
- Оформление заявлений на получение УСН, патента, ЕСХН и ЕНВД.
- Получение кодов статистики.
- Подготовка квитанции к оплате государственной пошлины.
- Консультации по выбору системы налогообложения.
- Подготовка документов к их электронной подаче в налоговую инспекцию.
Кроме этого, предприятию необходимо подготовить документы по оформлению юридического адреса, а после регистрации предприятия готовить документы на получение печати и штампов.
Необходимые документы и предоставляемая информация для регистрации ООО
- Полное и сокращенное название предприятия.
- Гарантийное письмо на предоставление юридического адреса.
- Размер уставного фонда.
- Список учредителей и доля каждого в уставном фонде.
- Копия паспорта каждого участника и их ИНН, а для юридического учредителя – ИНН и КПП.
- Виды экономической деятельности.
- Наименование руководителя.
- Выбранная система налогообложения.
- Контактные данные – телефоны, электронная почта.
ООО – удобная форма для начала работы предприятия или для изменений в бизнесе.
Преимущества такой формы организации – малый объем средств в уставном капитале, простая структура в управлении, отсутствие необходимости в выпусках ценных бумаг.