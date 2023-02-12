Что такое предприимчивость простыми словами и как ее развить?

Полезные, конкурентные качества личности являются основой достижения успеха в жизни. Предприимчивость – качество, что позволяет видеть подходы, схемы, изначально скрытые от подавляющего большинства. Истории успеха многих миллионеров настолько просты и понятны, что возникает недоумение: «Почему мне это не пришло в голову?!». Главное, что читатель должен знать о предприимчивости – это не врождённое свойство, а приобретаемое качество личности.

Действительно, предприимчивость можно развивать. Причём верхней границы не существует. Чем более предприимчив человек, тем быстрее он адаптируется к не просчитываемым ситуациям в жизни.

Вивисекция предприимчивости

Чтобы выработать эффективные механизмы развития предприимчивости, необходимо понять из чего она состоит, из каких слагаемых образуется. Предприимчивость, как качество личности образуется из соединения:

проактивности;

инновационности;

правильным рискам.

Пассивный человек по умолчанию не может быть предприимчивым. Однако актив должен быть упорядоченным. Суета и проактивность – это совсем не одно и то же.

Инновационность – то, чего ещё не было. Взгляд на привычные вещи под новым углом. Выявление новых применений привычным схемам, консервативным подходам.

Без рисков предприимчивость упирается в стену. Рисковать придётся гарантированно, так как приходится делать то, что не делали другие. Информация, опыт о возможных результатах отсутствует – первопроходец всегда рискует.

Последовательное развитие предприимчивости

Читатель должен понимать, что процесс развития займёт не год, и даже не два. Это длительная, системная работа, в которой нет праздников и выходных. Развитие предприимчивости должно стать образом жизни.

Придётся прилагать усилия для повышения собственного интеллектуального уровня, приобретать и упорядочивать новый опыт.

Лидерские качества также необходимы предприимчивому человеку. В одиночку инновации не реализовываются.

Самомотивация – важнейший аспект. Человек склонен искать состояние покоя и находиться в нём неограниченное время (так как это обеспечивает исключительный комфорт). Предприимчивый человек намеренно ввергает себя в контролируемый стресс.

В то же время, предприимчивость нуждается в психологической безопасности. Важно суметь организовать окружение, которое не будет отвлекать неожиданными проблемами, дополнительными рисками и т.д.

Виталий Кремсенко расскажет о методах развития предприимчивого мышления: