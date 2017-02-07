По большому счету, айдентика представляет собой набор графических образов, которые направлены на прямую коммуникацию с потребителей конечной продукции компании. Составными частями айдентики являются:

лого;

бренд бук;

фирменный стиль;

нейминг и т.д.

Сегодня айдентика компании позволяет существенным образом осуществлять продвижение на рынке. Причём, на территории РФ очень немногие рекламные агентства способы предоставить означенную услугу на высоком профессиональном уровне.

Стоит отметить, что качество услуги характеризуется не ценой, а эффектом, который она способна создать за установленные сроки.

Принципы, которые должны быть соблюдены всегда

Итак, не имеет значения, выводит ли хорошо известная компания новый продукт или речь идёт о качественно новой, никому ещё не известной компании. Все нижеприведённые тезисы должны быть исполнены во всех случаях.

Крайне важно использовать все возможные каналы коммуникаций со своими потенциальными клиентами. В качестве подобных каналов сегодня используются: СМИ, Интернет, презентации, e-mail рассылки, а также телевидение.

Но многие забывают о том, что каждый из вышеописанных каналов должен работать друг на друга. Другими словами, они работают не каждый в отдельности, а сугубо дополняя друг друга.

Именно по этой причине, компания, которая рекламируется в различных каналах коммуникации, должна располагать одинаковым логотипом, стилистикой, маркетинговой направленностью и т.д.

Только в этом случае удастся захватить внимание потенциального клиента и «отложиться» в подсознании. То есть, даже если в конкретный момент времени, человеку не требуется рекламируемый продукт. То когда в нём появится необходимость, компания с качественной айдентикой первой появится в его памяти.

Ошибки, которые могут быть совершены

Весьма часто креативные агентства создают привлекательную рекламу, которая является яркой и запоминающейся. Действительно, она откладывается в памяти потенциальных клиентов, но несочетаемость деятельности бренда и креативного подхода обладает разрушительным действием.

Человек помнит креативную рекламу, но при этом не помнит, как называется сам бренд или продукт. Эффективность подобного подхода близка к нулю.

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Специалист рекламного агентства расскажет о том, что собой представляет айдентика и для чего она необходимо в сложившихся условиях: