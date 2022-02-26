6 секретов создания эффективного лайтбокса

Лайтбоксы или светодиодные короба – это наиболее эффективный способ привлечь внимание к вашему бизнесу, который массово используется как снаружи здания, так и внутри. Например, эти светодиодные короба в большом количестве размещены в торговых центрах и кинотеатрах, создавая в них атмосферно уникальные и соответствующие современным запросам интерьеры.

Поэтому лайтбоксы «отодвинули в сторону» люминесцентные лампы, так как они ещё и более эффективны по своим техническим характеристиками и имеют более длительные сроки эксплуатации без текущего ремонта.

Благодаря многообразию вариантов изготовления светодиодные короба хорошо гармонируют с имеющимся дизайном помещения или здания в целом, что позволяет предоставлять необходимую рекламную информацию круглосуточно, независимо от освещения. Внешние габариты и модель лайтбокса определяются только запросами и пожеланиями заказчика, практически без ограничения.

Преимущества световых коробов

Традиционные стенды и баннеры заметно уступают красочным лайтбоксам, которые видны в ночное время и без освещения.

Светодиодные короба уже сами становятся ещё одним источником освещения и дополнительно решают следующие задачи:

украшают фасады зданий или являются декоративным элементом дизайна интерьера;

гарантируют эффективность рекламы;

уменьшают расход электричества;

постоянно информируют потенциального получателя услуг о представленном бизнесе.

Световые короба имеют длительный срок службы и не нуждаются в частых ремонтах, а также имеют возможность без особых усилий обновить имеющуюся информацию на более актуальную и востребованную.

6 главных правил

1. Прочная рама

Для придания конструкции прочности, её основу сваривают из профильной трубы.

Изготовление короба только из гипсокартона значительно снижает срок службы всего лайтбокса, так как он быстро выходит из строя и не окупает вложенных затрат. И такие безрамные короба уже неактуальны, так как внешним видом напоминают «консервные банки», которые не привлекают клиента и не внушают доверия производящему их бизнесу.

2. Надежное крепление

В современных качественных световых коробах для соответствующего монтажа применяются специальные проушины, которые фиксируются на металлической раме.

3. Матово-белая задняя стенка

Задняя стенка короба – это отражатель, который должен быть матово-белым для обеспечения равномерности рефлекса.

Стенка выполняется из металла и светоусиливающей пленки, либо из металла с полимерным покрытием.

Также необходимо обрабатывать и саму раму, или её грунтовать, или покрыть белой эмалью.

4. Подсветка

Замечено, что люминесцентные лампы, расположенные по краям, освещают не так ярко, как в центре.

И для устранения этого недостатка некоторые изготовители стали выкладывать из ламп непрерывную линию, что в итоге всей поверхности короба дало неравномерный «полосатый» рисунок.

А чтобы добиться красивого эффекта равномерной игры света, необходимо укладывать 5 рядов ламп на каждый метр. Только так достигается желаемое свечение всего короба.

5. Материал фронтальной поверхности

Лучшим лицевым материалом является акрил. И экономить на нем нельзя, так как это ведёт к снижению качества засветки.

6. Применение транслюцентной пленки

Этой плёнкой оклеивают фронтальную поверхность светового короба для сохранения всех его декоративных характеристик: ровного цвета и яркой конструкции, независимо от внешнего освещения. Срок службы качественной плёнки– 5 лет, а ее дешевых аналогов – намного меньше, уже после года эксплуатации она начинает отслаиваться и трескаться.

Почему некоторые лайтбоксы не приносят прибыли и ломаются?

Часто бывает, когда тщательно продуманный дизайн и правильно поданная информация не приносит желаемого результата.

Люди все равно проходят мимо и не видят представленную рекламу. Почему так происходит? Одной из основных причин этой неудачи является неверное расположение лайтбокса. Уникальное предложение просто теряется в общем объёме информации и от других производителей, результативность которой также приближается к нулю.

Такая ошибка просто недопустима. Это происходит по причине того, что квалифицированные специалисты не могли достойно оценить место установки лайтбокса, возможно, им пришлось создавать конструкцию только по заданию заказчика, а, возможно, сыграли свою роль и фотографии, сделанные с неудачного ракурса.

Ошибки проектирования

Низкая продуктивность рекламы на лайтбоксе часто уже закладывается на этапе проектирования и является следствием уровня квалификации и опытности изготовителей: чем он ниже, тем выше вероятность появления ошибок, профессионалы же ошибки редко допускают.

Некачественная подсветка

При неправильной установке подсветки или неверно подобранной мощности, возможно появление «полосатой» фронтальной поверхности, на которой разобрать текст и прочитать всю информацию при первом взгляде довольно затруднительно, а тратить время на анализ текста и изображений человек не станет и пройдет мимо.

Также играют роль и условия эксплуатации соответствующей подсветки.

В размещенном на высоте лайтбоксе лучше использовать светодиодную подсветку, так как люминесцентные лампы требуют частого и специализированного обслуживания, а у светодиодной подсветки таких недостатков нет и обслуживать её надо не чаще 1 раза в год.

Учет внешних факторов

При создании светового короба необходимо учитывать и климатические особенности региона размещения, и человеческий фактор, на который ориентирована реклама. Потому, что через некоторое время, лайтбокс может быть испорчен вандалами, падающими с крыш сосульками, сильными ветрами или градом.

Поэтому, для экономии собственных средств, надо сразу делать выбор в пользу надежных коробов антивандального исполнения, которые могут противостоять механическим повреждениям и суровым погодным условиям, со светодиодными или неоновыми лампами.

Тогда срок службы рекламного лайтбокса может составлять многие годы.

Где заказать лайтбокс в Сочи?

Заказать лайтбокс можно в компании «Сочи Медиа Стар». Мы выполняем работу комплексно, начиная от проектирования светового короба и заканчивая его монтажом.

Отправить заявку можно на почту: media@sochimediastar.ru

Заказ по телефонам: +7 (862) 296-72-79, +7 (918) 100-22-66, +7 (938) 888-19-84.

Наш адрес: г. Сочи, улица Навагинская, дом 7, офис 10