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2 тп отходы — кому и куда нужно сдавать

27 августа 2017

Компания провела ревизию остатков, образующихся в производственном цикле и при бытовом потреблении.

2 тп отходы

В ходе аудита клиент узнал, что необходим отчёт перед контролирующими инстанциями за объёмы, состав и способ удаления мусора по формуляру 2-ТП (отходы). Кому куда нужно сдавать отчёт и в какие сроки — процедура формализована.

Индивидуальные предприниматели и Юридические лица представляют отчетность в территориальные органы Росприроднадзора.

Головное условие — отходов у компаний образуется свыше 50 тонн в год. Исключение составляют банки и театры, школы и вузы, и, конечно, органы управления.

В 2-ТП содержится информация о транспортных организациях и местах размещения вывезенного мусора. Необходимость сведений обусловлена тем, что транспортная организация действует на основании специальных лицензий на обращение с отходами.

Например, на сайте мусоровывозящей компании https://vin-trans.ru предлагают сбор и недорогой вывоз мусора в Москве и Подмосковье. На странице расположены сканированные копии лицензии и свидетельств на право транспортировать отходы.

Внимательно изучите заключенные в них сведения на соответствие российскому законодательству: когда выдали, срок действия, предмет лицензионного соглашения.

Сроки представления

Срок и периодичность представления формуляра прописаны в законе – один раз за отчетный год до 01 февраля. За несвоевременную сдачу статистического формуляра КоАП РФ накладывает на предприятие штраф в сумме 100 тысяч рублей.

Штрафные санкции применяются в момент фиксации – в процессе камеральной или выездной проверки.

Срок давности – 1 год. Если природопользователь не сдал сведения за 2016 год до 01 февраля 2017 года, и это зафиксировано инспектором хоть в январе 2018 года, то наказание неминуемо.

Если же контролёр обнаружит 02.02.2018 отсутствие статистики за 2016 год, то для оформления штрафных санкций предмета нет.

2 тп отходы

Состав отчетности по отходам

Владелец источников загрязнения обязан представить действующие нормативы по обращению с образующимися отходами:

  1. Проект нормативов образования и размещения отходов.
  2. Лимиты на размещение.
  3. Журналы первичного учета движения отходов.
  4. Проект допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
  5. Проект допустимых стоков.

Если у компании отсутствует технологический процесс, в результате которого образуются выбросы в атмосферу или нет собственных очистных сооружений, то п.4 и п.5 не требуются.

Законодательно не требуются, но на практике надо привезти инспектору копии актов приёма-передачи для подтверждения движения остатков.

Например, мусоровывозящая компания https://vin-trans.ru обязана предоставить бухгалтерский акт приёма-передачи, где будет отражен объём вывезенного мусора и стоимость услуг.

Формуляр 2-ТП (отходы) размещён в свободном доступе на сайте Росприроднадзора. Отчёт состоит из двух бланков:

  • титульный лист; здесь размещают реквизиты предприятия и указывают год отчетности;
  • информационный лист; содержит сведения об остатках мусора на начало года; количество и вид образовавшихся отходов; куда, для чего и в каком количестве переданы; сколько осталось накоплений на конец года.

Инспектор будет сравнивать остатки и сданные объёмы с действующими лимитами.

Позиции бланков заполняют в Модуле природопользователя, который можно также скачать с сайта Росприроднадзора.

Росприроднадзор

Работа с формуляром в программе

При регистрации в программе перечисляют:

  • Наименование компании; ИНН и КПП; адреса; банковские реквизиты; ФИО и телефоны руководителей.
  • Вид деятельности по ОКВЭД.
  • Реквизиты действующего Лимита.
  • Информацию о Разрешении на выбросы ЗВ в атмосферу.
  • Сведения о продлении Лимитов.

Природопользование в России платное: за размещение отходов вносят платежи. Программный комплекс оснащен справочниками и помогает автоматизировать работу по заполнению 2-ТП и расчету платы за вред, нанесённый природе.

В процессе работы с программой клиент получает регистрационный электронный номер, который указывают в бумажном варианте бланков для облегчения поиска электронного варианта отчета клиента.

Сдача формуляра в электронном виде подразумевает наличие специальной электронной подписи у руководителя компании. Редкие компании обзавелись этой услугой. Поэтому 2-ТП (отходы) инспекторы надзорного органа принимают на бумажном носителе.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про экологическую отчетность.



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