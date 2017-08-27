Компания провела ревизию остатков, образующихся в производственном цикле и при бытовом потреблении.

В ходе аудита клиент узнал, что необходим отчёт перед контролирующими инстанциями за объёмы, состав и способ удаления мусора по формуляру 2-ТП (отходы). Кому куда нужно сдавать отчёт и в какие сроки — процедура формализована.

Индивидуальные предприниматели и Юридические лица представляют отчетность в территориальные органы Росприроднадзора.

Головное условие — отходов у компаний образуется свыше 50 тонн в год. Исключение составляют банки и театры, школы и вузы, и, конечно, органы управления.

В 2-ТП содержится информация о транспортных организациях и местах размещения вывезенного мусора. Необходимость сведений обусловлена тем, что транспортная организация действует на основании специальных лицензий на обращение с отходами.

Например, на сайте мусоровывозящей компании https://vin-trans.ru предлагают сбор и недорогой вывоз мусора в Москве и Подмосковье. На странице расположены сканированные копии лицензии и свидетельств на право транспортировать отходы.

Внимательно изучите заключенные в них сведения на соответствие российскому законодательству: когда выдали, срок действия, предмет лицензионного соглашения.

Сроки представления

Срок и периодичность представления формуляра прописаны в законе – один раз за отчетный год до 01 февраля. За несвоевременную сдачу статистического формуляра КоАП РФ накладывает на предприятие штраф в сумме 100 тысяч рублей.

Штрафные санкции применяются в момент фиксации – в процессе камеральной или выездной проверки.

Срок давности – 1 год. Если природопользователь не сдал сведения за 2016 год до 01 февраля 2017 года, и это зафиксировано инспектором хоть в январе 2018 года, то наказание неминуемо.

Если же контролёр обнаружит 02.02.2018 отсутствие статистики за 2016 год, то для оформления штрафных санкций предмета нет.

Состав отчетности по отходам

Владелец источников загрязнения обязан представить действующие нормативы по обращению с образующимися отходами:

Проект нормативов образования и размещения отходов. Лимиты на размещение. Журналы первичного учета движения отходов. Проект допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проект допустимых стоков.

Если у компании отсутствует технологический процесс, в результате которого образуются выбросы в атмосферу или нет собственных очистных сооружений, то п.4 и п.5 не требуются.

Законодательно не требуются, но на практике надо привезти инспектору копии актов приёма-передачи для подтверждения движения остатков.

Например, мусоровывозящая компания https://vin-trans.ru обязана предоставить бухгалтерский акт приёма-передачи, где будет отражен объём вывезенного мусора и стоимость услуг.

Формуляр 2-ТП (отходы) размещён в свободном доступе на сайте Росприроднадзора. Отчёт состоит из двух бланков:

титульный лист; здесь размещают реквизиты предприятия и указывают год отчетности;

информационный лист; содержит сведения об остатках мусора на начало года; количество и вид образовавшихся отходов; куда, для чего и в каком количестве переданы; сколько осталось накоплений на конец года.

Инспектор будет сравнивать остатки и сданные объёмы с действующими лимитами.

Позиции бланков заполняют в Модуле природопользователя, который можно также скачать с сайта Росприроднадзора.

Работа с формуляром в программе

При регистрации в программе перечисляют:

Наименование компании; ИНН и КПП; адреса; банковские реквизиты; ФИО и телефоны руководителей.

Вид деятельности по ОКВЭД.

Реквизиты действующего Лимита.

Информацию о Разрешении на выбросы ЗВ в атмосферу.

Сведения о продлении Лимитов.

Природопользование в России платное: за размещение отходов вносят платежи. Программный комплекс оснащен справочниками и помогает автоматизировать работу по заполнению 2-ТП и расчету платы за вред, нанесённый природе.

В процессе работы с программой клиент получает регистрационный электронный номер, который указывают в бумажном варианте бланков для облегчения поиска электронного варианта отчета клиента.

Сдача формуляра в электронном виде подразумевает наличие специальной электронной подписи у руководителя компании. Редкие компании обзавелись этой услугой. Поэтому 2-ТП (отходы) инспекторы надзорного органа принимают на бумажном носителе.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про экологическую отчетность.