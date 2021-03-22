Дизайн календарей 2021

Модные тренды находятся в постоянном процессе трансформации. Вещи, которые еще несколько лет назад казались красивыми, модными, стильными, сейчас уже никого не смогут удивить. Поэтому для создания по-настоящему уникального и современного дизайна потребуется изучить существующие модные тенденции. Это же касается и создания дизайна для календаря.

Модные тенденции в дизайне календарей в 2021 году

Если вы не сильно разбираетесь в моде и в графическом дизайне, то для вас отличным решением будет обратиться к профессионалам. Наша компания предоставляет услуги дизайнера в Уфе по созданию календарей и не только.

Наши специалисты при создании дизайна календаря на 2021 год ориентируются на следующие актуальные модные тенденции:

Монохромные цвета. Сейчас очень часто ведущие мировые дизайнеры предпочитают использовать монохромные цвета, которые разбавляются отдельными яркими цветными акцентами.

Металлические элементы. Подобное дизайнерское решение пользуется особой популярностью при оформлении корпоративных календарей. Для получения по-настоящему крутого эффекта рекомендуется придерживаться минималистичного стиля, акцентируя внимание на фактуре и блеске металла.

Типографика. Для создания современной композиции можно попробовать поиграть с текстом, типографикой. В данном случае принято использовать крупные надписи, большой шрифт, метод написания слов в несколько строк.

Винтаж. Для придания композиции духа старины увеличивается зернистость снимков, используются специальные фактуры, черно-белые изображения.

Яркие цвета и оттенки. В отдельных элементах дизайна календаря точечно используются яркие цветовые вкрапления.

Минимализм. Данный стиль сейчас пользуется огромной популярностью не только при создании дизайна календарей, но и при проектировке дизайна помещений, зданий. Такой стиль особенно подходит для строгих корпоративных календарей.

Коллажи, аппликации. При оформлении календаря используются специальные техники, создающие иллюзию аппликации, коллажа. При этом допускается сочетание рисунков, фотографий, что создает некий визуальный контраст. Для получения нужного визуального эффекта потребуется гармоничным образом соединить все контрастирующие элементы, стирая между ними границы.

Для уточнения деталей, касающихся стоимости изготовления календаря на 2021 год с индивидуальным дизайном, а также сроков выполнения такой работы, вы можете позвонить нашим менеджерам по указанным на нашем официальном сайте телефонным номерам.