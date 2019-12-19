каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

19 декабря 2019

<<< Назад в магазин

Бейтс Б. 76 моделей коучинга. Опыт McKinsey, Ицхака Адизеса, Эрика Берна и других выдающихся лидеров для прев

638.00 руб.


Добавить в корзину

Описание товара

Купить Бейтс Б. 76 моделей коучинга. Опыт McKinsey, Ицхака Адизеса, Эрика Берна и других выдающихся лидеров для прев

Как из простого руководителя стать вдохновляющим лидером и сильным коучем для своей команды? Не нужно изобретать велосипед — используйте 76 проверенных моделей от крупных международных компаний.

ISBN: 978-5-699-98507-4

Купить Бейтс Б. 76 моделей коучинга. Опыт McKinsey, Ицхака Адизеса, Эрика Берна и других выдающихся лидеров для прев


Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Ирина: Далеко не каждому человеку удается добиться успеха. Многим не хваетает целеустремленности и силы духа. Нужно...
  • Андрей: Сотрудничал со многими рекламными агентствами, но к сожалению только единицы могут работать на результат,...
  • Мария: При выборе скатерти надо ориентироваться на форму стола, на интерьер комнаты, на материал, из которого...
  • Оксана: Сейчас для совершенствования своих знаний в бизнесе, считаю, обязательно эти курсы. Я сама участвую и мне...
  • Юля Алексеевна: Возьму на заметку – печатать свои личные наклейки лучше на фотобумаге. Я их делала на обычном...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика