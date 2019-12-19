Бейтс Б. 76 моделей коучинга. Опыт McKinsey, Ицхака Адизеса, Эрика Берна и других выдающихся лидеров для прев

638.00 руб.
Как из простого руководителя стать вдохновляющим лидером и сильным коучем для своей команды? Не нужно изобретать велосипед — используйте 76 проверенных моделей от крупных международных компаний.
ISBN: 978-5-699-98507-4
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Этот чудесный рекламный видео-ролик был обнаружен нами на YouTube, и это действительно просто нечто. Нечто идиотское и совершенно смешное.
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