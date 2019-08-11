Из чего делают рекламные вывески

Рекламные вывески – наглядная информация о товаре, услуге, заведении. При помощи вывески можно обратить внимание потенциального клиента и заинтересовать. Местом размещения вывесок чаще всего является уличная среда.

Природные явления (солнце, дождь, снег, ветер) непосредственно воздействуют на поверхность этого изделия. Материал, из которого сделана вывеска, должен быть устойчив к этим явлениям.

Современные технологии позволят использовать нужные материалы, которые долгое время не теряют свои свойства и вывеска выглядит ярко и информативно. Вывески в Петербурге быстро и качественно изготовят специалисты spb-manager.ru.

Металл.

В производстве вывесок используют листовой метал или профиль. Чаще всего это алюминий. Он имеет небольшой вес и конструкция соответственно тоже. Алюминий легко поддается обработке.

Его окрашивают специальной краской, защищая от коррозии. Также для производства используют оцинкованную сталь. Ее тоже покрывают краской, так как она быстро ржавеет.

Пластик.

Акрил, оргстекло, поликарбонат – все эти материалы часто используются для изготовления вывесок. Поликарбонат является наиболее прочным и ударостойким. Все эти материалы хорошо переносят разные температуры и влажности.

Акриловый пластик имеет очень хорошую светопроводность. Это очень важно при изготовлении вывесок с подсветкой. Все эти материалы легко подвергаются обработке и принимают нужные формы.

Это позволяет дизайнерам использовать их при производстве самых оригинальных макетов. Данные виды сырья хорошо окрашиваются и держат самоклеящуюся пленку. Вывески из пластика долгое время сохраняют свою первоначальную яркость.

Баннеры.

Этот вид материала напоминает клеёнку. Такой материал очень эластичный и его натягивают на металлический (алюминиевый) каркас. Получается довольно плотная поверхность, которая выдерживает многие механические воздействия.

Только повреждение острым предметом может испортить вывеску. Такая конструкция имеет небольшой вес, не выгорает на солнце и хорошо переносит влагу. Около 10 лет такая вывеска будет в хорошем состоянии.

Пленки.

Это чаще всего виниловые пленки. Их используют для оклейки различных частей вывески или всей поверхности, объемных букв. Пленки могут быть со светоотражающим эффектом или флуоресцентные.

Бывают пленки, которые хорошо проводят свет. Их используют для светящихся вывесок. Различия клеевого слоя позволяют использовать такие пленки для оклеивания неровных поверхностей.