Автомобили из Китая с пробегом: особенности рынка и основные отличия моделей

Рынок подержанных китайских автомобилей в России за последний год вырос вдвое. И это не случайно: наши соотечественники все чаще предпочитают авто европейских, японских и американских брендов легковым маркам из Поднебесной.

Какие китайские иномарки б/у пользуются популярностью за рубежом

Вторичный рынок китайских автомобилей с пробегом многообразен: тут представлены модели китайских автоконцернов разных годов выпуска и различных типов кузова.

Но даже среди китайских б/у автомобилей есть как ликвидные модели, так и те, которые сложно продать.

Среди плюсов выбора таких автомобилей — доступная стоимость в сравнении в другими зарубежными аналогами, возможность выбора различных комплектаций, широкий выбор моделей известных китайских автопроизводителей, хорошо зарекомендовавших себя в России.

Наиболее известные марки китайских авто с пробегом, привлекательные для российских автомобилистов – это Geely (доля 21,28%), Chery (18,51%), Haval ((менее 10%) разных модификаций. Менее популярны, но также пользуются спросом GAC, Exeed и Omoda, Hongyi, Dargo.

Из недостатков китайских машин владельцы отмечают: низкое качество кузова (не на всех моделях), сложности с поиском нужных запчастей, проблемы с электроникой, трансмиссией, двигателем, ненадежная подвеска (опять же все зависит от многих факторов и особенностей эксплуатации авто предыдущим владельцем, климатические условия региона, качество сборки и др.).

На возрастающий спрос китайских автомобилей с пробегом влияют многие факторы: расширяющийся рынок присутствия китайских марок в РФ, наличие большой базы запасных деталей и узлов, открытие большего числа сервисных центров по обслуживанию автомобилей китайского автопрома.

Особенностями покупки авто с пробегом из Китая для россиян по-прежнему остается некоторое недоверие к качеству сборки и надежности машины.

Это и возможные поломки в зоне эксплуатации авто в условиях более сурового климата, и вероятность отказов электроники, предпочтение более известным и раскрученным брендам.

Еще одна тенденция последних лет — китайские б/у автомобили даже престижных марок быстро теряют в цене из-за скидок и распродаж новых авто из этой страны.

Рекомендации при покупке такого авто из Китая: быстрее всего покупают внедорожники, микроавтобусы и кроссоверы, наиболее редко— спорткары.

При покупке обращать внимание на всю документацию, пробег, состояние электроники и кузова, возможность быстрого поиска запчастей для тех авто, которые уже сняты с производства.