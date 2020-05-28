SMM-продвижение — новый маркетинговый термин, который появился с развитием социальных сетей. Он расшифровывается как Social Media Marketing — социальный маркетинг, или маркетинг в социальных медиа. Сейчас самые популярные социальные медиа – соцсети и многие прикладывают усилия для продвижения своего бренда в социальных сетях.

Информация для данной статьи предоставлена с сайта компании Uaateam, которая занимается продвижением бизнеса в социальных сетях и у которой на раскрутку в соц сетях цены вполне доступные.

Чем занимается SMM

SMM-продвижение стало популярным из-за трех важных факторов:

Компаниям легко взаимодействовать с клиентами в социальных сетях. Собирать отзывы и общаться удобнее в комментариях и личных сообщениях, чем через корпоративную почту на сайте;

В соцсетях очень много трафика. Суммарная аудитория социальных сетей — 2 миллиарда. Каждый третий человек на планете сидит в какой-то соцсети. Нужно просто найти его и предложить продукт;

В соцсетях есть необходимые инструменты для продвижения. Не нужно заходить в другие места, чтобы купить рекламу, оформить площадку для продажи и сделать посты. Все необходимое уже есть.

Основная причина — количество активных пользователей. Соцсети уже давно не выступают в роли простого способа обмена информацией, как они задумывались изначально.

Некоторые люди ведут полноценную жизнь в соцсетях, в том числе и совершают покупки. Развитие социальных сетей идет в сторону того, чтобы одна площадка полностью могла заменить сайт, интернет-магазин и систему онлайн-платежей.

SMM будет продолжать развиваться. Индустрия пока не освоена на все 100%. Много ниш и отдельных бизнесов пока не перешли в соцсети, но со временем очень много коммерции перейдет с сайтов именно в соцсети.

Инструменты для SMM-продвижения

Главный инструмент для продвижения в социальных сетях — реклама. Чтобы продвигаться в социальных сетях и привлекать новых клиентов нужны деньги. Это основа развития любого бизнеса. Без бюджета нельзя выстроить маркетинговую компанию на том уровне, на котором она должна быть.

После рекламы идут прикладные инструменты. Это группы, интернет-магазины, аккаунты для взаимодействия с пользователями, инструменты для создания контента. Все это изначально есть в социальных сетях. Сейчас можно создать группу, полностью её оформить и запустить рекламную компанию за час на новом аккаунте.

В зависимости от уровня компании, инструменты для продвижения выполняют разные задачи. В маленьких и средних компаниях соцсети — источник прибыли. Значит клиент должен окупаться в долгосрочной перспективе. В таких случаях считают стоимость подписчика, % конверсии в клиента, средний чек.

Большие компании переходят на новый уровень. Им не важно, сколько клиент принесет денег и когда окупится. Гораздо важнее — получить всех возможных клиентов.

Здесь играет роль уже не средний чек клиента и его ценность для компании здесь и сейчас, а эффективность привлечения. Специалистам выставляют бюджет, который они должны потратить на привлечение всех возможных людей.