Зеленые живые заборы и изгороди применяются давно. Они были невероятно популярны во Франции, Британии, во время царской России. Сейчас тоже много где их можно встретить. Выглядят они невероятно красиво при условии, что за ними должным образом ухаживают.

Именно этот нюанс и мешает многим обзавестись таким забором. Своего времени может не хватать на то, чтобы следить за таким забором, а нанимать садовника или приходящего специалиста – слишком дорого. Таких проблем не возникнет, если установить зеленый искусственный забор Green Mix, подробнее узнать о котором можно на этом сайте.

Что это такое

Зеленые искусственные заборы и ограждения Green Mix представляют собой уникальное современное решение для тех, кто мечтает о живой изгороди, но по ряду причин не может себе ее позволить.

Они состоят из металлического каркаса, сетки-рябицы и ПВХ пленки, которая и имитирует зелень. По сути, такое ограждение полноценно выполняет функцию забора, за счет металлической составляющей, скрытой от глаз. Но внешне, если не подходить близко и не рассматривать тщательно под микроскопом, все выглядит так, будто это живая, идеально ухоженная изгородь.

Она выглядит по-королевски красиво и роскошно. Это отличная альтернатива заборам из кирпича, обычной сетки, профнастила, металла и не только. Установить их можно в:

Частных домах

Загородных домах и дачах

Гостиницах

Загородных домах отдыха

Ресторанах и кафе

Административных объектах и не только.

Преимущества забора Green Mix

Главное преимущество в том, что такие заборы вообще не прихотливы в обслуживании.

Если сравнить с настоящими живыми изгородями, их постоянно нужно стричь, поддерживать требуемую форму. Если этого не делать, забор быстро потеряет свой шик и превратиться в какие-то непонятные заросли.

Все это стоит денег. А в случае с заборами Green Mix все проще. Их просто нужно установить и больше ничего делать не нужно. Зелень, так как она искусственная, не растет. Их не нужно стричь.

Сами лепестки из ПВХ выглядят максимально натурально и сочно даже в зимой и в межсезонье. Кроме того, они защищены от негативного воздействия УФ-лучей, не выгорают и не выцветают, не выделают ничего вредного в атмосферу, пожаробезопасны. И зимой и летом такая изгородь будет выглядеть великолепно.

Забор может быть небольшим по высоте, высоким, средним и так далее. Монтаж быстрый и несложный. Однако лучше доверить его специалистам. Если говорить о стоимости забора и последующем обслуживании, заборы Green Mix выигрывают у живых изгородей. Неудивительно, что с каждым днем они становятся все более популярными.