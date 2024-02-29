Выгодное такси из Симферополя в Севастополь от компании simferopol-aeroport.taxi

Сообщение между Симферополем и Севастополем – одно из самых оживленных направлений в Крыму. Активное движение здесь наблюдается круглый год. Пассажирам нужно добраться быстро и с комфортом, часто в строго назначенное время. По работе и в командировку, для отдыха и учебы. К поезду и в аэропорт, или обратный трансфер к месту отдыха. Отдельные граждане, и семьи с детьми. Высокий уровень сервиса в таких перевозках много лет обеспечивает заслужившая авторитет и уважение клиентов компания «Такси Симферополь-Севастополь».

Регулярные скидки к уже и так невысоким ценам, обширный автопарк во всех ценовых категориях, опытные и обходительные водители. Сделать заказ можно на официальном сайте https://simferopol-aeroport.taxi/sevastopol/ или по звонку +7 978 888-1672.

Что предлагает компания

К услугам пассажиров четыре категории машин:

Эконом-класс для трех персон с двумя чемоданами.

Класс Комфорт. Машины для перевозки четверых пассажиров и трех чемоданов.

Бизнес-категория для четырех персон с тремя чемоданами.

Мини-Бус поместит с комфортом восемь человек и пять чемоданов.

Все машины исправно работающие, встретят пассажиров чистотой и вежливостью водителей. При необходимости будет оказана помощь в погрузке и выгрузке вещей.

Маршруты и тарифы

Компания осуществляет комфортные поездки между Симферополем и Севастополем, из этих городов в города Крыма: Алушту и Алупку.

А также за пределы полуострова: в курортную Анапу и в Адлер. По этим маршрутам на сайте сформированы льготные тарифы. В другие города и населенные пункты рядом с этими маршрутами стоимость оценивается диспетчерами во время заказов. Тарифы компании лучшие на рынке услуг такси по Крыму и Краснодарскому краю.

Преимущества поездок в такси компании

Клиенты компании «Такси Симферополь-Севастополь» получают такие выгоды:

Если ваш рейс или багаж задерживается, вас будут ждать бесплатно.

Вас встретят, помогут перенести багаж.

Кроме выгодных тарифов и скидок, вас ждет дополнительная скидка на обратную поездку.

Особый сервис детям с авто креслами и водителями, которые строго проверяются перед маршрутами.

Точность и вежливость, чистота салонов – достоинство водителей и сотрудников компании.

Забронируйте поездку заранее по телефону или на сайте, и вы получите гарантированную скидку на маршрут, с зафиксированной стоимостью.