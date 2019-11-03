Заявка на кредитную карту

Получение кредитной карты происходит только после одобрения банка. Желающий получить карту с кредитным лимитом должен обратиться в понравившееся отделение банка, предоставить необходимый пакет документов и дождаться ответа.

Обычно рассмотрение заявки происходит в течение нескольких минут, но в условиях получения указано, что рассмотрение заявления может происходить 2-3 банковских дня.

Какие документы нужны для получения кредитной карты

В каждом банке утвержден свой список документов, которые нужны для получения кредитной карты. Но в любом случае обязателен паспорт РФ. В некоторых банках выдать кредитную карту могут только при предъявлении одного паспорта, не требуя дополнительных документов.

Сейчас мы расскажем какие документы необходимы, а на сайте https://kred-kard.ru/poluchit-onlajn-kredit-na-kartu/ , вы узнаете все детали как подать заявку на кредитную карту.

В список дополнительных документов входят:

водительское удостоверение;

СНИЛС;

заграничный паспорт;

справка с работы по форме 2-НДФЛ или оформленная по форме банка;

ИНН;

заверенная копия трудовой книжки;

выписки с банковских счетов в других банках.

Обычно для получения кредитной карты банк запрашивает один основной и один дополнительный документ на выбор клиента. А если запрашиваемый кредитный лимит большой, банк может потребовать предоставить несколько дополнительных документов. Чаще всего это справка по форме 2-НДФЛ.

Для постоянных клиентов банков одобрение кредитного лимита происходит гораздо проще. Чаще всего им поступают выгодные заранее одобренные предложения о выдаче кредитной карты, и чтобы ее получить, нужно только явиться в офис с паспортом для подписания документов.

Процесс получения кредитной карты

После того, как банк одобряет выдачу кредитной карты, клиент подписывает пакет документов. На руки ему выдается один экземпляр подписанных документов, пластиковая карта и конверт с пин-кодом.

Чтобы можно было воспользоваться картой, ее необходимо предварительно активировать в банкомате. Для этого карта вставляется в банкомат, вводится пин-код и запрашивается баланс карты.

После активации кредитного пластика, клиент может полноценно пользоваться предоставленным лимитом: оплачивать покупки в магазине, снимать наличные в банкомате или совершать переводы.

В некоторых банках можно изменять пин-код карты по желанию, но эта услуга может быть платной. Причем менять пин-код можно неограниченное количество раз.

Если кредитный лимит нужен очень срочно, можно узнать в банке о возможности получения моментальной карты.

Рассмотрение заявки происходит в ускоренном режиме. Но за счет оперативности выдачи карты, процентные ставки на кредитные лимиты завышены. Либо размер предоставляемого лимита будет очень маленьким.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, как правильно закрыть кредитную карту.