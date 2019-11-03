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Заявка на кредитную карту

3 ноября 2019

Получение кредитной карты происходит только после одобрения банка. Желающий получить карту с кредитным лимитом должен обратиться в понравившееся отделение банка, предоставить необходимый пакет документов и дождаться ответа.

Заявка на кредитную карту

Обычно рассмотрение заявки происходит в течение нескольких минут, но в условиях получения указано, что рассмотрение заявления может происходить 2-3 банковских дня.

Какие документы нужны для получения кредитной карты

В каждом банке утвержден свой список документов, которые нужны для получения кредитной карты. Но в любом случае обязателен паспорт РФ. В некоторых банках выдать кредитную карту могут только при предъявлении одного паспорта, не требуя дополнительных документов.

Сейчас мы расскажем какие документы необходимы, а на сайте https://kred-kard.ru/poluchit-onlajn-kredit-na-kartu/ , вы узнаете все детали как подать заявку на кредитную карту.

В список дополнительных документов входят:

  • водительское удостоверение;
  • СНИЛС;
  • заграничный паспорт;
  • справка с работы по форме 2-НДФЛ или оформленная по форме банка;
  • ИНН;
  • заверенная копия трудовой книжки;
  • выписки с банковских счетов в других банках.

Обычно для получения кредитной карты банк запрашивает один основной и один дополнительный документ на выбор клиента. А если запрашиваемый кредитный лимит большой, банк может потребовать предоставить несколько дополнительных документов. Чаще всего это справка по форме 2-НДФЛ.

Для постоянных клиентов банков одобрение кредитного лимита происходит гораздо проще. Чаще всего им поступают выгодные заранее одобренные предложения о выдаче кредитной карты, и чтобы ее получить, нужно только явиться в офис с паспортом для подписания документов.

Заявка на кредитную карту

Процесс получения кредитной карты

После того, как банк одобряет выдачу кредитной карты, клиент подписывает пакет документов. На руки ему выдается один экземпляр подписанных документов, пластиковая карта и конверт с пин-кодом.

Чтобы можно было воспользоваться картой, ее необходимо предварительно активировать в банкомате. Для этого карта вставляется в банкомат, вводится пин-код и запрашивается баланс карты.

После активации кредитного пластика, клиент может полноценно пользоваться предоставленным лимитом: оплачивать покупки в магазине, снимать наличные в банкомате или совершать переводы.

В некоторых банках можно изменять пин-код карты по желанию, но эта услуга может быть платной. Причем менять пин-код можно неограниченное количество раз.
Если кредитный лимит нужен очень срочно, можно узнать в банке о возможности получения моментальной карты.

Рассмотрение заявки происходит в ускоренном режиме. Но за счет оперативности выдачи карты, процентные ставки на кредитные лимиты завышены. Либо размер предоставляемого лимита будет очень маленьким.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, как правильно закрыть кредитную карту.



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