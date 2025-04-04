Как набрать подписчиков в Яндекс дзен

Любой писатель, создатель контента и блогер очень хочет признания среди аудитории и популярность. Ведь помимо этого важного фактора количество и вовлеченность аудитории приводит к приличному заработку. Рассмотрим как же набирать подписчиков на платформе Яндекс дзен. Более быстрым способом может стать накрутка подписчиков.

С чего начать

Прежде всего необходимо создать канал.

Для этого нужно пройти регистрацию, загрузить фотографию, заполнить основные поля с контактными данными и написать первый пост или статью. Площадка рекомендует набрать минимум 10 подписчиков и выпустить 5 единиц контента, чтобы началась автоматические рекомендации статей в поисковых строках.

После этого необходимо настроиться на продолжительную и регулярную работу.

Если есть несколько площадок по созданию контента, то его можно дублировать с одной на другую, тем самым увеличивая вероятность увеличения числа подписок.

Способы по увеличению подписчиков

Расширять аудиторию — базовый критерий любого блогера или автора, ведь чем больше подписок, тем выше и гонорар. Есть несколько важных критериев по набору подписчиков, к которым относятся:

Качественные и уникальные статьи. Текст должен быть интересным и легкочитаемым. Следует заранее определится с тематикой.

Важно понять интерес читателей и закрывать их потребности через свои статьи. Для этого стоит прозондировать какие темы актуальны на сегодняшний день и вызывают наибольший интерес у аудитории.

Пробовать различные форматы — видео, посты, картинки, статьи. Главное — выпускать контент регулярно.

Важно не останавливаться и делиться своей страницей на других ресурсах и соцсетях, приглашая подписчиков туда.

Набирая подписчиков, можно устраивать рекламные колоборации с другими блогерами или авторами. Каждый в своем блоге упоминает друг друга и таким образом происходит обмен аудиторией.

Чтобы активность росла, важно наладить контакт с аудиторией и постоянно с ней общаться. Отвечать на комментарии и делать вовлекающие тексты.

С помощью рекламы на других площадках тоже можно увеличить число подписчиков. Главное — иметь для этого определенный бюджет и грамотно выбирать места для рекламы.

Самое главное, что стоит для себя уяснить — быстрые результаты получают единицы. В остальных случаях нужен труд и регулярность.

Важно не забывать делать то, что нравится и создавать контент от души, тогда подберется аналогичная аудитория.