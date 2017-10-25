Как выводить деньги с Форекса

Торговые платформы в интернете постоянно развиваются, что приводит к появлению большого количества бирж. Среди всего этого разнообразия одной из самых популярных является Форекс.
Эта платформа позволяет при правильном вложении получить довольно внушительную прибыль. Ознакомиться с правилами игры можно на сайте https://broker-teletrade.com.ua/teletreyd-otzyivyi.html.
Популярные варианты
Вывод денег с биржи Форекс является одной из самых частых проблем у новичков, которые начинают заниматься подобной торговлей. Среди всего разнообразия вариантов можно выделить несколько основных подходов:
- Банковская карта. Сегодня практически все брокеры позволяют перевести деньги непосредственно на основной счет. Для таких целей подходят только карты типа Master и Visa. При это существуют также определенные ограничение на перевод средств. При этом специалисты рекомендуют использовать специальные сервисы, позволяющие выводить эти деньги на данные виды карт. Одним из таких представителей является PayOnlineSystem.
- Электронный кошелек. Подобный подход предполагает использование специальных интернет ресурсов, которые хранят денежные средства. Здесь можно оперировать практически всеми валютами. Одним из недостатков этого подхода является так называемый двойной перевод. В первую очередь вы отправляете деньги на электронный номер, с которого следует переводить их на банковский счет. При этом многие подобные сервисы за эти операции берут небольшой процент, что приводит к потере определенной суммы денег.
Другие варианты
Перевод денег из Форекс кошелька можно сделать с помощью таких подходов:
- Получение наличными. Такой вариант практикуется не всеми брокерами. Для того, чтобы получить денежное вознаграждение следует просто посетить один из офисов организации, с которой вы сотрудничаете. Узнать пункты выдачи можно узнать у вашего брокера.
- Банковский перевод. Подобный подход встречается довольно редко, так как занимает много времени. Чтобы получить средства, следует ждать минимум 5 дней. Если же вы работаете с большими суммами и иностранной валютой, то это может занять больше времени. При этом многие банки устанавливают определенное ограничение, позволяющие перевести только определенную сумму за один раз.
При выборе способа перевода с Форекс счета, следует руководствоваться только вашими возможностями получения денежных средств.