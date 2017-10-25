Как выводить деньги с Форекса

Торговые платформы в интернете постоянно развиваются, что приводит к появлению большого количества бирж. Среди всего этого разнообразия одной из самых популярных является Форекс.

Эта платформа позволяет при правильном вложении получить довольно внушительную прибыль. Ознакомиться с правилами игры можно на сайте https://broker-teletrade.com.ua/teletreyd-otzyivyi.html.

Популярные варианты

Вывод денег с биржи Форекс является одной из самых частых проблем у новичков, которые начинают заниматься подобной торговлей. Среди всего разнообразия вариантов можно выделить несколько основных подходов:

Банковская карта. Сегодня практически все брокеры позволяют перевести деньги непосредственно на основной счет. Для таких целей подходят только карты типа Master и Visa. При это существуют также определенные ограничение на перевод средств. При этом специалисты рекомендуют использовать специальные сервисы, позволяющие выводить эти деньги на данные виды карт. Одним из таких представителей является PayOnlineSystem.

Электронный кошелек. Подобный подход предполагает использование специальных интернет ресурсов, которые хранят денежные средства. Здесь можно оперировать практически всеми валютами. Одним из недостатков этого подхода является так называемый двойной перевод. В первую очередь вы отправляете деньги на электронный номер, с которого следует переводить их на банковский счет. При этом многие подобные сервисы за эти операции берут небольшой процент, что приводит к потере определенной суммы денег.

Другие варианты

Перевод денег из Форекс кошелька можно сделать с помощью таких подходов:

Получение наличными. Такой вариант практикуется не всеми брокерами. Для того, чтобы получить денежное вознаграждение следует просто посетить один из офисов организации, с которой вы сотрудничаете. Узнать пункты выдачи можно узнать у вашего брокера. Банковский перевод. Подобный подход встречается довольно редко, так как занимает много времени. Чтобы получить средства, следует ждать минимум 5 дней. Если же вы работаете с большими суммами и иностранной валютой, то это может занять больше времени. При этом многие банки устанавливают определенное ограничение, позволяющие перевести только определенную сумму за один раз.

При выборе способа перевода с Форекс счета, следует руководствоваться только вашими возможностями получения денежных средств.