Зачем нужен электрический насос для отопления

Практически все современные отопительные установки проектируются с принудительной циркуляцией жидкости-теплоносителя по трубопроводам, для чего устанавливается специальный насос для отопления – он может быть один, а иногда и несколько устанавливают.

Какую пользу приносит подобное оборудование – или может быть это просто перестраховка и без насосов отопление будет работать ничуть не хуже, как в прежние времена?

Отнюдь – выбор принудительной циркуляции основан на ее огромных преимуществах перед естественной. Без насосов, поддерживающих установленное давление, невозможно гарантировать его стабильность, особенно на отдаленных от теплогенератора участках.

Раньше просто не существовало компактных циркуляционных насосов, подходящих для установки в частном доме, потому и приходилось мириться со всеми капризами гравитационных систем, расплачиваясь за относительную их простоту повышенным расходом топлива, частыми перебоями в работе и неравномерной теплоотдачей радиаторов, установленных в разных помещениях.

Какая польза от насоса для отопления

Стоит отметить, что у отопительных систем гравитационного типа имеются серьезные ограничения по величине отапливаемой площади и протяженности трубопроводов, которые приходится учитывать при проектировании системы.

Однако если выбрать циркуляцию принудительную, всякие ограничения исчезают, и даже в просторном доме в несколько этажей высотой установка отопления будет работать безукоризненно, а потребление топлива не выйдет никогда за разумные пределы.

Если количество насосов правильно подобрано на основе их расчетной производительности и длины веток, циркуляция жидкости всегда будет стабильной, благодаря чему тепловая энергии быстро и без потерь будет поступать ко всем отопительным приборам, а они в свою очередь исправно будут дом обогревать.

Насосное оборудование имеет очень компактные габариты и работает практически бесшумно за счет минимального трения в подшипниках и толстых стенок корпуса, эффективно поглощающих любой шум.

Что же касается энергопотребления, то об этом беспокоиться не стоит – чрезвычайно экономичные электронасосы сберегут Вам на топливе в несколько раз больше денег, чем уйдет на оплату израсходованной ими энергии.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с преимуществами и недостатками насосов для систем отопления.