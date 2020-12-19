Технология изготовления светящихся объёмных букв
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Технология изготовления светящихся объёмных букв

19 декабря 2020

Светящиеся надписи в темное время суток – отличный вариант для наружной рекламы. Помимо информирования, световая вывеска – это своего рода призыв посетить конкретное заведения.

Но световые буквы вполне пригодны не только в качестве вывески, но и в качестве фотозоны, если размер сопоставим с человеческим ростом. Рассмотрим в статье ниже как изготавливается конструкция. Изготовление объемных букв в Симферополе по доступной цене предлагает компания universal-yug.ru.

Световые буквы: принцип изготовления

Изготовление любой единицы в производственной компании по созданию вывесок и букв начинается с того, что подготавливается макет. Это файл, который создаётся в специализированной графической программе.

Именно по этому макету изготавливаются детали.

  • После создания макета в реальный размер букв, происходит нарезка составляющих элементов: задних стенок, боковин и передних стенок. Задняя сторона и боковины вырезаются из листа пвх разной толщины. Стенка обычно из пвх 8-10 мм, а боковины 3 мм. Фронтальная сторона — полупрозрачный акрил. Элементы нарезаются на специализированном фрезерном станке.
  • После того как буквы нарезаны, происходит их сборка вручную: к задним стенкам приклеиваются боковины, которые загибаются таким образом, чтобы повторить очертанию букв.
  • Когда задняя стенка с боковинами готовы, на стенки прикрепляются светодиоды. В каждую букву определенное количество, которое рассчитывается, исходя из площади буквы. После того как светодиоды прикреплены, приклеиваются фронтальные части.
  • Все буквы собираются в единую конструкцию и подключаются к общему блоку питания, чтобы они могли включаться и светить.

Конструкция готова к монтажу ее по месту. Часто буквы крепятся к специальному металлическому каркасу, который сваривается из металлопрофиля или алюминия для долговечности и красоты.

Где применяются световые буквы

Чаще всего такие конструкции изготавливают для световых вывесок. Реже, но тоже возможны варианты в качестве декораций в интерьере. Небольшие буквы могут выполнять роль светильника и элемента дизайна.

А вот крупные, размером с человеческий рост используют обычно в формате фотозоны, для того чтобы использовать их в качестве привлечения внимания потенциальных клиентов, являются хорошим маркетинговым решением.

Световые буквы — отличный вариант для обладателей своего бизнеса или торговой точки. Технология их изготовления требует профессионализма и определённых навыков для того чтобы они были сделаны хорошо и обладали долговечностью.



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