Зачем лингвисту в бюро переводов нужна специализация

От тематики исходного документа зависит выбор переводчика, который будет с ним работать. Такой подход практикуется в любой переводческой организации. Тексты классифицируются не только по техническому или художественному направлению.

На самом деле существует множество тематик, каждая из которых имеет несколько подвидов. Если углубиться и попытаться приблизительно их посчитать, получим внушительную цифру.

Конечно же, при желании все можно упростить. Представим ситуацию. Заказчику требуется перевести проектную документацию к архитектурному сооружению. На первый взгляд, все очевидно: предстоит работать с техническим материалом. Однако не все так очевидно.

Любой уважающий себя переводчик четко определяется со специализацией. То есть выбирает несколько направлений, с которыми он готов работать.

Любая область знаний многогранна и имеет столько направлений, что невозможно одинаково хорошо переводить материалы, которые к ней относятся. Ведь всего знать невозможно. И тут ни квалификация, ни опыт переводчика не играют роли.

Конечно же, есть тексты, для перевода которых не требуется специальных знаний. Поэтому с ними справится любой лингвист. Но реалии таковы, что в основном клиенты обращаются в компании со сложными проектами.

Еще одна трудность при работе со специализированными материалами состоит в том, что невозможно сразу же сообщить заказчику точную стоимость перевода. Что обусловлено различными стереотипами.

Например, что нет ничего сложно в художественном переводе. Соответственно, он обойдется дешевле, чем технический. Однако с реальностью это не имеет ничего общего.

Перевести стихотворение – это сложнейшая задача. Фактически лингвист создает произведение с нуля, взяв за основу оригинал.

Трудовой процесс представляет собой определенную последовательность этапов работы с текстом. Вне зависимости от его тематики. Вместе с тем нельзя утверждать, что любой перевод выполняется по определенному шаблону.

Поскольку подход к работе зависит от многих факторов. Это объем материала, языковая пара, тематика, сроки выполнения, наличие в тексте специфических терминов, требования клиента и т.д.

Вне всяких сомнений, от квалификации и опыта переводчика во многом зависит итоговый результат.

Чтобы качественно перевести текст, сначала нужно его понять. Но без знаний предметной области это невозможно сделать. Поэтому без специализации не построить успешную карьеру.

Материал статьи подготовлен совместно с бюро переводов города Новороссийск — центром специализированных письменных переводов "Азбука-Партнёр".

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательным сюжетом про особенности открытия бюро переводов.