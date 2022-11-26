Нарциссы великолепно сияют в саду ранней весной. Но многие задаются вопросом, ядовит ли нарцисс. Это правда?

Ярко светятся нарциссы в саду на Пасху.

Нарциссы ( Narcissus ), как и съедобный репчатый лук ( Allium cepa ), относятся к числу растений, образующих луковицы в качестве запасающих органов. Их утолщенные прицветники действуют как запас на зиму. Луковица нарцисса и съедобный лук также очень похожи. Так что может случиться так, что в вашем бургере окажутся не те луковые кольца. Опасно ли это?

Ядовиты ли нарциссы?

Ответ: да, нарциссы ядовиты из-за химических соединений, обнаруженных только в растениях семейства амариллисовых (Amaryllidaceae), называемых амариллидовыми алкалоидами. Нарциссы относятся к семейству амариллисовых. Все растение, но преимущественно луковица, содержит эти химические соединения. Они служат естественной защитой растения от заражения паразитами и травоядных. Они обладают цитотоксическим действием, т.е. убивают клетки.

Белоснежные лепестки подчеркивают золотой центр.

Сок нарцисса может вызвать раздражение кожи. Однако обычно это исчезает само собой. Обязательно следует обратиться к врачу, если луковица была съедена.

Тем не менее, некоторые алкалоиды амариллидовых используются в медицине, например, в качестве активных ингредиентов в препаратах от слабоумия, для ингибирования опухолевых клеток или для подавления размножения вирусов.

Симптомы отравления

После употребления в пищу луковиц нарциссов возникают типичные симптомы отравления. Меньшие количества могут вызвать позывы на рвоту, рвоту, диарею, головокружение, потливость и сонливость.

После употребления больших количеств следуют симптомы коллапса и паралича и даже смерть. Из-за этой опасности вам лучше приложить усилия и всегда хорошо маркировать контейнеры для хранения.

Примечание. Если у вас есть домашние животные, храните луковицы в недоступном для них месте. Всего 15 граммов луковицы нарцисса могут убить собаку.