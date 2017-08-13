Как раскрутить интернет магазин самостоятельно

Популярность сайта обусловлена количеством пользователей, которые переходят по конкретной ссылке. Сегодня существует несколько способов оптимизировать данный продукт, чтобы вывести его на первые места поисковых систем.

Одним из главных факторов здесь является посещаемость сайта в сегменте 3d комплектующих. Оценив подобные критерии можно правильно настроить все характеристики, которые будут удовлетворять клиента.

Настраиваем сайт

Если вы решили раскручивать интернет-магазин самостоятельно, в первую очередь нужно начинать с таких шагов:

Техническая оптимизация. Сюда следует отнести настройку карты сайта, а также файла Robots.txt. Важно также правильно откорректировать настройки сервера, чтобы тот при необходимости выдавал страницу ошибки, а не техническую информацию.

Оптимизация структуры сайта. Ваше приложение должно быть не только красивым, но и понятным пользователю. Поэтому структура каталогов и страничек должна быть последовательной и не включать большое количество вложенных элементов. Старайтесь также выделять основную информацию с помощью соответствующих тегов.

SEO оптимизация

Данный подход направлен на повышение рейтинга ресурса среди поисковых роботов и предполагает выполнение таких действий:

Подбор ключевых слов. Узнать их можно с помощью специальных программ. Следует понимать, что они должны соответствовать направлению магазина. Поэтому не следует заливать на сайт статьи о продуктах питания, если вы продаете бытовую технику. Написание качественного контента. Зачастую это предполагает размещение оригинальной информации о конкретном продукте. При этом все тексты должны быть максимально оптимизированы под поисковые запросы и не включать большое количество навязчивой информации. Перелинковка страниц. Анализ конкурентов. Подобный подход позволяет выявлять все слабые места своего ресурса и исправлять их.

Существует еще несколько средств раскрутки интернет-магазина:

Контекстная реклама. Этот подход предполагает приобретение мест вверху страничек поиска. Это позволяет значительно увеличить вероятность перехода на ваш ресурс. Следует понимать, что стоимость размещения зависит от направления магазина и длительности.

Продвижение в социальных сетях. Здесь можно оставлять свои ссылки в различных тематических группах. Можно также завести собственную страницу, где следует продвигать конкретный товар.

Продвижения интернет-магазина это сложный процесс, который следует доверять опытным специалистам.