Хостинг для лендинга – кому нужен

Популярность landing pages вне конкуренции – сейчас без яркого и емкого сайта-одностраничника невозможно представить ни один бизнес или стартап.

Многие пользователи перед тем, как создавать лендинг или заказывать его в веб-студии, раздумывают над размещением такого сайта в Сети.

Поэтому закономерно возникает вопрос о том, нужен ли одностраничнику специальный хостинг или его можно разместить у любого провайдера, который предлагает услуги виртуального хостинга.

Сейчас существует немало хостинг-компаний, которые специализируются на размещении сайтов-одностраничников, лендингов и микроблогов.

Если вы ищите гибкий хостинг для лендинга, с дополнительными функциями и настройками именно для такого типа сайтов, то можно воспользоваться специализированными предложениями провайдеров.

На таких площадках вместе с хостингом вы получаете конструктор сайтов, на котором можете создать landing page.

На современном конструкторе вы сможете сделать одностраничник всего за несколько минут, и его не нужно нигде размещать, так как он уже находится на хостинге.

Таким образом вы сэкономите расходы на заказ сайт у веб-мастера и платите фактически только за хостинг. Но стоить такая услуга будет дороже, чем обыкновенный виртуальный хостинг, но если это вас не останавливает, то смело заказывайте специализированную площадку для размещения лендинга.

Обычно компании предлагают дополнительные бонусы, которые входят в дорогостоящую услугу, например, бесплатный домен или автоустановщик популярных CMS.

Последнее выгодно, если вы решите создать интернет-магазин, информационный, корпоративный ресурс или сайт-визитку.

Также вы можете разместить свой одностраничник на обычной площадке. На начальном этапе вам будет достаточно минимального тарифа, а позже можно выбрать вариант подороже, если вы соберетесь создавать несколько лендингов или дополнительный сайт.

Очевидно, что наибольший плюс специализированных хостингов для лендингов заключается в наличии конструктора, на котором этот лендинг и можно создать.

Если вам такой бонус не нужен, то нет смысла искать специальную площадку для размещения вашего одностраничника.

Любая компания с легкостью разместит ваш landing page, и вам даже на минимальном тарифе хватит объема диска, чтобы создать не один одностраничник, а несколько десятков плюс корпоративный сайт компании.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с описанием ошибок интернет-маркетологов на Landing Page.