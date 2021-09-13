"Жилстрой-1" узнал соперников в группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки

В соперниках украинской команды-действующий чемпион Франции.

Состоялась жеребьевка групповой стадии женской Лиги чемпионов 2021/22. В нем приняли участие 16 команд, среди которых и чемпион Украины — "Жилстрой-1".

"Жилстрой-1" прошел квалификацию, одолев в решающем раунде кипрский "Аполлон". И вошел в список 16 команд — впервые в истории женской Лиги чемпионов соревнования будут проходить в формате групповой стадии перед плей-офф.

Перед жеребьевкой "Жилстрой-1" попал в последнюю корзину. Соответственно, украинская команда могла попасть на Чемпионов или финалистов прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов — "Барселону" и "Челси".

В итоге "Жилстрой-1" попал в группу В, где сыграют французский ПСЖ, исландский "Брейдаблик" и испанский "Реал".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Группа A: "Челси", "Вольфсбург", "Ювентус", "Серветт".

Группа B: ПСЖ, "Брейдаблик", "Реал", "Жилстрой-1".

Группа C: "Барселона", "Арсенал", "Гоффенгайм", "Кеге".

Группа D:" Бавария"," Лион"," Хекен","Бенфика".

В плей-офф женской Лиги чемпионов пройдут по две лучшие команды из каждой группы. Первые матчи группового этапа состоятся 5-6 октября.

Что известно о соперниках "Жилстроя-1"?

ПСЖ в сезоне 2020/21 стал чемпионом Франции. В прошлом сезоне Лиги чемпионов парижская команда дошла до полуфинала, уступив будущим победителям "Барселоне".

"Брейдаблик" в прошлом доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. И стал первым клубом из Исландии, который дошел до этой стадии.

"Реал" — вицечемпион Испании в сезоне 2020/21. На финише чемпионата мадридцы уступили лишь "Барселоне".

Календарь женской Лиги чемпионов 2021/22: когда матчи группового этапа

Тур №1 — 5-6 октября

Тур №2-13-14 октября

Тур №3 — 9-10 ноября

Тур №4 — 17-18 ноября

Тур №5-8-9 декабря

Тур №6 — 15-16 декабря

Что известно