В переводе с английского «хостел» означает «общежитие». Быть может, именно по этой причине у аудитории из СНГ хостелы заведомо провоцируют негатив. Совместное проживание в хостеле в подавляющем большинстве случаев оказывается комфортным во всех смыслах. Более того, если речь идёт именно о туристических городах, получить соседа-идиота, который в пьяном угаре будет орать в коридоре в 4 утра, гораздо вероятнее.

Недорогой хостел на Подоле возле метро станет идеальным местом для размещения. Вне зависимости от пола путешественника. Существуют хостелы с разделением по половому признаку. То есть, можно арендовать место в общей комнате (м + ж), но так же доступны комнаты, предназначенные только для женщин.

Плюсы проживания в хостеле

Обратите внимание на следующие преимущества:

возможность обретения новых полезных знакомств;

возможность самостоятельного приготовления пищи (есть полноценная кухня);

минимальная стоимость проживания (в сравнении с гостиницами любых уровней, набора звёзд).

Достаточно всего раз оказаться в хостеле, чтобы ощутить эту особую атмосферу. Речь идёт о дружеском взаимодействии (своего рода тусовке). Часто в хостелах общую комнату (зал для общения) оформляют особым образом – размещают кресла-мешки, чайные столики, кальян.

Цель – максимально расположить постояльцев к коммуникативному взаимодействию друг с другом. Wi-Fi в хостелах бесплатный (входит в стоимость размещения).

Что нужно учитывать при бронировании хостела?

Изначально обращайте внимание на размещение. Дешевле, чем в хостеле найти временное жильё не получится. А это означает, что благодаря дешевизне проживания, путешественник может проживать непосредственно в центре города.

Центральное размещение обеспечивает явные преимущества в транспортной инфраструктуре. Чем больше общественного транспорта доступно, тем легче добраться в любую часть города.

Воровство в хостелах – редко встречающееся явление. Тем не менее, это не означает, что постоялец не должен самостоятельно заботится о сохранности собственных вещей. В хостеле каждому постояльцу выделяется шкафчик.

Чтобы гарантировать защиту имуществу, полезно иметь с собой навесной замок. Он навешивается на дверцу шкафчика.

Самостоятельное приготовление пищи на кухне хостела позволяет дополнительно экономить на пропитании.

В видео заядлый путешественник расскажет все аспекты жизни в хостеле: