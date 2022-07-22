Выгодные топливных карт для юридических лиц от компании «КАРДЕКС»

В последнее время становится все более популярной такая услуга, как оплата топлива посредством пластиковых карт. Данную схему сотрудничества предлагает компания «КАРДЕКС», которая работает в этом направлении не первый год. Узнать динамику цен на бензин и ДТ в России можно на сайте компании https://card-oil.ru/fuel-cost/.
Особенности сотрудничества с компанией «КАРДЕКС»
Данная компания стала одной из первых, кто запустил топливные карты. Карты, которые были разработаны данной организацией, дают возможность заправляться на определенных заправочных станциях, рассредоточенных в столице и в области.
Среди преимуществ, которыми обладают данные топливные карты, можно отметить несколько ключевых.
- Возможность проведения безналичных расчетов. Поэтому вероятность потери средств либо же чрезмерных расходов снижается.
- В течение нескольких месяцев можно начинать экономить, примерно, 20-25%.
- Заправляться можно не только газовыми, но и нефтяными продуктами. Дополнительно можно пользоваться услугами определенных видов сервиса либо же автомойки.
- Чтобы контролировать все расходы, можно зарегистрировать личный кабинет. Все действия можно отслеживать.
Особенности оформления топливных карт
Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами сотрудничества с компанией «КАРДЕКС», следует предварительно ознакомиться с основными условиями.
Для этого можно воспользоваться специальной онлайн-формой либо же телефоном +7 499 322 22 85. При этом важно учитывать график работы компании.
Обязательно необходимо подготовить пакет документов. Их следует пересылать по электронной почте, что значительно упростит процесс. Обязательно в подготавливаемом соглашении следует прописывать основные условия, реквизиты.
Еще один важный момент – это установление лимита на заправку. Как только договор будет оформлен, а счет пополнен, будут пересланы карточки.
Дополнительно к ним будет прилагаться и ПИН-код.
Каждого клиента, который обращается в компанию «КАРДЕКС», будет курировать персональный менеджер. Он окажет активную помощь в подготовке документов, в разработке соглашения.
В дальнейшем можно будет переговорить с менеджером, чтобы увеличить лимит.
Отдавая предпочтение сотрудничеству с профессиональной и надежной компанией «КАРДЕКС», можно получить топливные карты на наиболее выгодных условиях.