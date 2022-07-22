Выгодные топливных карт для юридических лиц от компании «КАРДЕКС»

В последнее время становится все более популярной такая услуга, как оплата топлива посредством пластиковых карт. Данную схему сотрудничества предлагает компания «КАРДЕКС», которая работает в этом направлении не первый год. Узнать динамику цен на бензин и ДТ в России можно на сайте компании https://card-oil.ru/fuel-cost/.

Особенности сотрудничества с компанией «КАРДЕКС»

Данная компания стала одной из первых, кто запустил топливные карты. Карты, которые были разработаны данной организацией, дают возможность заправляться на определенных заправочных станциях, рассредоточенных в столице и в области.

Среди преимуществ, которыми обладают данные топливные карты, можно отметить несколько ключевых.

Возможность проведения безналичных расчетов. Поэтому вероятность потери средств либо же чрезмерных расходов снижается.

В течение нескольких месяцев можно начинать экономить, примерно, 20-25%.

Заправляться можно не только газовыми, но и нефтяными продуктами. Дополнительно можно пользоваться услугами определенных видов сервиса либо же автомойки.

Чтобы контролировать все расходы, можно зарегистрировать личный кабинет. Все действия можно отслеживать.

Особенности оформления топливных карт

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами сотрудничества с компанией «КАРДЕКС», следует предварительно ознакомиться с основными условиями.

Для этого можно воспользоваться специальной онлайн-формой либо же телефоном +7 499 322 22 85. При этом важно учитывать график работы компании.

Обязательно необходимо подготовить пакет документов. Их следует пересылать по электронной почте, что значительно упростит процесс. Обязательно в подготавливаемом соглашении следует прописывать основные условия, реквизиты.

Еще один важный момент – это установление лимита на заправку. Как только договор будет оформлен, а счет пополнен, будут пересланы карточки.

Дополнительно к ним будет прилагаться и ПИН-код.

Каждого клиента, который обращается в компанию «КАРДЕКС», будет курировать персональный менеджер. Он окажет активную помощь в подготовке документов, в разработке соглашения.

В дальнейшем можно будет переговорить с менеджером, чтобы увеличить лимит.

Отдавая предпочтение сотрудничеству с профессиональной и надежной компанией «КАРДЕКС», можно получить топливные карты на наиболее выгодных условиях.