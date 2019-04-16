Каким будет маркетинг в будущем?

Со временем предпочтения людей как потребителей меняется. Их потребности также не остаются на месте. С каждым днем потребителю все больше нужна идея, а не конкретный товар и услуга.

А эта идея потом порождает спрос на те же товары. Сейчас производители должны больше учитывать психологическую сторону потребителя. Более подробную статью о будущем маркетинга вы сможете прочитать по ссылке https://ivanpalii.com/marketing-future/.

Маркетинг в прошлом и сейчас

Раньше спрос на товары был больше, чем предложение. Из-за этого возникал дефицит на товары и услуги. Поэтому товар не нуждался в такой рекламе, как сейчас. В прошлом не было такого большого выбора, как сейчас. Люди покупали то, что было, не задумываясь о своих предпочтениях.

Сейчас ситуация на рынке поменялась. Предложение превышает спрос. Ассортимент продукции огромный, поэтому потребитель может выбрать, что ему больше нравится, а что меньше.

На рынке все большую роль играет психология людей. Люди не так сильно реагируют на бессмысленные рекламные ролики. Потребитель все больше выбирает глазами и впечатлением о товаре.

Поэтому рекламные ролики начинают быть похожими на шоу. Только идеей можно заинтересовать потребителя больше, чем рекламой. Потребителя больше не интересует сам товар или услуга. Он готов платить за бренд.

Производителю остается только проанализировать, где и как подать рекламу, предложить идею, бренд. В этом случае необходимо учитывать не только возрастную категорию потребителя и ассортимент, в котором нуждается общество, но и стиль жизни потребителя.

Маркетинг будущего MIX, 4P

Маркетологи разработали систему маркетинга, которая будет актуальна в скором будущем и принесет прибыли больше за более короткий промежуток времени. Главная функция этого маркетинга будет «помочь выбрать».

Потому как именно с выбором связан главный вопрос потребителя. Этот маркетинг состоит из четырех основных составных:

People – люди, которые будут работать над продуктом;

– люди, которые будут работать над продуктом; Prosumers – участие потребителя в производстве;

– участие потребителя в производстве; Passion – страсть, необходимость стать узнаваемым;

– страсть, необходимость стать узнаваемым; Performance – реклама, предложение товара должно быть похожим на шоу.

Если удачно соединить все эти элементы, можно получить востребованную идею, а потому и большой спрос на тот или иной товар. Также необходимо сделать потребителя своим сотрудником.

Приняв идею, пользователь сам будет распространять эту идею дальше. Это работает лучше, чем реклама. Потому что большинство людей сейчас и в будущем будут руководствоваться отзывами при выборе продукта. Поэтому всем известный бренд (а именно идея) имеет больше шансов среди других товаров.

Потребителя больше не интересует сам товар. Поэтому необходимо подать идею, которая покажет, что именно этот товар или услуга необходима в жизни каждого.



