Выбираем кондиционер

Микроклимат в помещении (в жаркую погоду), можно наладить, если установить кондиционер. Но, его необходимо правильно выбрать и профессионально смонтировать.

Существует мнение, что больше всего неполадок, которые возникают при работе кондиционеров, происходят оттого, что кондиционер был смонтирован неправильно.

При выборе кондиционера, обратите внимание на фирмы, которые имеют хорошую репутацию на рынке. Помимо этого, монтировать кондиционеры должны компании, продолжительное время занимающиеся этим и представляющие весь спектр услуг.

Если компания предлагает слишком низкие цены на плиткорезы и кондиционеры и дешевую сборку и установку, будьте осторожны. Почитайте отзывы в интернете об этой компании.

Хороший метод подсказал один знакомы, набираешь в поисковой системе начало названия фирмы и тебе поисковик предложит варианты, возможно в этих вариантах и будет написано о плохой или наоборот хорошей репутации фирмы.

Для правильного выбора кондиционера, квалифицированный специалист должен посетить место, куда будет установлен. Выскажите ему все свои пожелания, и попросите соответствующие документы (прайс-лист с расценками на услуги, какая компания будет осуществлять сервисное, или гарантийное обслуживание).

При монтаже кондиционера, обратите внимание на тщательность выполнения работ.

На рынке бытовой техники, многие годы лидерами являются компании Daikin и Samsung. Но – это недешевые производители. Если вас интересуют бытовая техника по более умеренным ценам, то выбирайте модели NeoClima.

Техника компании Daikbn имеют очень хорошую репутацию. У них, превосходные технические характеристики септиков и хорошее качество.

Помимо выше названных компаний, имеются недорогие группы бытовой техники известной компании LG турецкой сборки (новый тип AO9LH). У них качество и исполнение – на достаточном высоком уровне.

Дизайнеры потрудились и над дизайном и над решением цветовой палитры: в виде белого дерева, черного зеркала или слоновой кости. Они хорошо впишутся в интерьер вашего дома или офиса.

Для того чтобы скрыть или облагородить элементы отопления в вашем жилище, очень часто используются специальные экраны на радиаторы (решетки на батареи).

Они производяся из плит ХДФ (прессованные древесные стружки). Такие экраны довольно экологичны, не выделяют неприятный запах при нагревании, не коробятся от нагревания. Выбрать и заказать их можно в нашем магазине тут

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как правильно выбрать кондиционер.