VPS сервер – это виртуальный сервер на физическом аппаратном сервере. Основное предназначение этого понятия – это возможность создания на конкретных аппаратных ресурсах нескольких подобных структур, что в свою очередь даёт возможность его копирования или параллельного переноса на другие ресурсы, или распределение таких виртуальных серверов на одном физическом сервере между несколькими собственниками.

Особенно это важно, когда необходим сервер с малыми мощностями. Заказать надежный vps сервер в Европе можно в компании HostZealot.

Структура физического сервера и VPS сервера

Физический сервер представляет собой аппаратный компьютерный комплекс, конкретно специализированный для размещения огромных баз данных и обработки такого же огромного числа запросов этих данных.

В физических серверах используются мощные много потоковые дисковые контроллеры с высокочастотными многоядерными процессорами и мощные сетевые карты.

В последнее время всё чаще для хранения данных используются более дорогие, но надёжные и энергосберегающие SSD накопители.

Основное назначение сервера – это размещение и хранение доменных имён в интернете и сайтов, размещаемых по этим доменным адресам, со всеми их массивами данных, внутренними программами и формами их представления. От надёжности работы серверов зависит сохранность всех размещаемых данных в интернете.

Поэтому все серверы имеют у себя системы резервного копирования данных с заданной временной частотой.

Для осуществления таких целей используются также и виртуальные серверы.

Владельцами серверов являются компании, называемые хостингами. Первые и основные хостинги – это владельцы физических аппаратных серверов.

Именно на таких хостингах и их серверах размещены оновные доменные имена в интернете.

Есть хостинги, не владеющие аппаратными серверами, но они имеют в собственности виртуальные программные серверы, на которых располагают и предлагают в продажу вторичные доменные имена. Такие же функции предлагаются и хостингами, которые владеют физическими аппаратными серверами.

Для чего нужен виртуальный сервер

Назначение виртуального сервера – такое же, как и у физического аппаратного сервера в интернете:

Размещение и хранение доменных имён;

Размещение и хранение сайтов, их программ и данных;

Размещение и хранение данных от сторонних ресурсов в интернете и взаимодействие с ними.

Почтовые серверы;

Прокси серверы;

DNS серверы;

Обработка больших массивов данных в виртуальном сервере, чтобы не загружать аппаратные ресурсы конкретного пользователя.

Видео серверы. Например, You Tube, Vimeo и другие;

Игровые серверы. Ими пользуются такие гиганты, как Майнкрафт или World of Tanks.

Преимущества виртуальных серверов

Основное функциональное достоинство виртуальных серверов:

Локализация более мелких задач, возложенных на физические серверы.

Отпадает необходимость создавать отдельные физические аппаратные серверы;

Дублирование отдельных аппаратных или программных структур на физических серверах;

Возможность резервного копирования отдельных структур на физическом сервере, или их моделирование.

В общем, виртуальные серверы позволяют более гибко распоряжаться всеми возможностями физических серверов.