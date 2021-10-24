VPS сервер – это виртуальный сервер на физическом аппаратном сервере. Основное предназначение этого понятия – это возможность создания на конкретных аппаратных ресурсах нескольких подобных структур, что в свою очередь даёт возможность его копирования или параллельного переноса на другие ресурсы, или распределение таких виртуальных серверов на одном физическом сервере между несколькими собственниками.
Особенно это важно, когда необходим сервер с малыми мощностями. Заказать надежный vps сервер в Европе можно в компании HostZealot.
Структура физического сервера и VPS сервера
Физический сервер представляет собой аппаратный компьютерный комплекс, конкретно специализированный для размещения огромных баз данных и обработки такого же огромного числа запросов этих данных.
В физических серверах используются мощные много потоковые дисковые контроллеры с высокочастотными многоядерными процессорами и мощные сетевые карты.
В последнее время всё чаще для хранения данных используются более дорогие, но надёжные и энергосберегающие SSD накопители.
Основное назначение сервера – это размещение и хранение доменных имён в интернете и сайтов, размещаемых по этим доменным адресам, со всеми их массивами данных, внутренними программами и формами их представления. От надёжности работы серверов зависит сохранность всех размещаемых данных в интернете.
Поэтому все серверы имеют у себя системы резервного копирования данных с заданной временной частотой.
Для осуществления таких целей используются также и виртуальные серверы.
Владельцами серверов являются компании, называемые хостингами. Первые и основные хостинги – это владельцы физических аппаратных серверов.
Именно на таких хостингах и их серверах размещены оновные доменные имена в интернете.
Есть хостинги, не владеющие аппаратными серверами, но они имеют в собственности виртуальные программные серверы, на которых располагают и предлагают в продажу вторичные доменные имена. Такие же функции предлагаются и хостингами, которые владеют физическими аппаратными серверами.
Для чего нужен виртуальный сервер
Назначение виртуального сервера – такое же, как и у физического аппаратного сервера в интернете:
- Размещение и хранение доменных имён;
- Размещение и хранение сайтов, их программ и данных;
- Размещение и хранение данных от сторонних ресурсов в интернете и взаимодействие с ними.
- Почтовые серверы;
- Прокси серверы;
- DNS серверы;
- Обработка больших массивов данных в виртуальном сервере, чтобы не загружать аппаратные ресурсы конкретного пользователя.
- Видео серверы. Например, You Tube, Vimeo и другие;
- Игровые серверы. Ими пользуются такие гиганты, как Майнкрафт или World of Tanks.
Преимущества виртуальных серверов
Основное функциональное достоинство виртуальных серверов:
- Локализация более мелких задач, возложенных на физические серверы.
- Отпадает необходимость создавать отдельные физические аппаратные серверы;
- Дублирование отдельных аппаратных или программных структур на физических серверах;
- Возможность резервного копирования отдельных структур на физическом сервере, или их моделирование.
В общем, виртуальные серверы позволяют более гибко распоряжаться всеми возможностями физических серверов.