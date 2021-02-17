Воздушные фильтры для мотоблоков — виды и как выбрать
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Воздушные фильтры для мотоблоков — виды и как выбрать

17 февраля 2021

Воздушный фильтр, предназначенный для мотоблока, должен обладать высокими показателями качества. Это связано с условиями его эксплуатирования. Ведь при вспахивании почвы с поверхности поднимается весьма большое количество пыли. И вся она поступает в силовой агрегат, особенно если погода безветренная. Для предотвращения попадания пыли используются воздушные фильтры.

Фильтры на мотоблок в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://sm-store.com.ua/zapchasti-na-motoblok-po-gruppam/filtri/.

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В том случае, когда на мотоблоке установлен воздушный фильтр плохого качества, это может привести к таковым последствиям, как:

  • Весь объём пыли фильтрующая поверхность попросту не сможет задерживать. Из-за этого определённый объём проникнет в силовой агрегат и испортит его. Как итог, частички почвы или же пылинки в цилиндропоршневой группе являются сильным абразивом, который в малые сроки может в непригодное состояние привести всё устройство.
  • Поверхность фильтрующего типа соберёт в себе большое количество пыли, что для поступления воздуха станет непреодолимым препятствием. Как итог, смесь воздуха и топлива станет обеднённой. Из-за этого на пиковых оборотах силовой агрегат может значительно упасть в мощности.

Разновидности

Все воздушные фильтры, предназначенные для мотоблока, могут быть разделены по технологии фильтрации.

В зависимости от этого показателя они разделены на фильтра для влажной и для сухой технологии. Чтобы фильтр служил на протяжении длительного периода, за ним необходимо правильно ухаживать и следить.

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Для очистки этого приспособления потребуется в первую очередь произвести демонтаж крышки корпуса. С бумажного элемента следует изъять поролоновый. После фильтр из поролона стоит промыть при помощи бензина. Если он загрязнён не очень сильно, то его очищают мыльным раствором.

После следует его хорошо отжать и просушить. Поролон пропитать при помощи масла и ладонями немного отжать. Выкручивать изделие ни в коем случае нельзя. Бумажный элемент убрать. Очистку производят выбиванием его от пыли либо же с использованием пылесоса.

Возможно произвести очистку при помощи мыльного раствора и последующего ополаскивания. Бумажный элемент рекомендуется оставить на открытом воздухе до тех пор, пока он полностью не высохнет. Корпус фильтра необходимо очистить, используя чистую сухую тряпку.

После того, как манипуляции по очистке проведены, следует собрать полностью фильтр, а затем надеть на него защитный элемент. Благодаря воздушному фильтру мотоблок будет служить продолжительное время.



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