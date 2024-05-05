Парафиновый воск нефтяной яв 1 представляет собой светло-жёлтое или белое вещество. Оно получается, как продукт нефтепеработки и не имеет запаха или явно выраженного вкуса. ЯВ-1 не растворяется в воде, но хорошо растворяется в различных искусственных растворителях, например, эфире, бензине, керосине и т.п.
Основные характеристики
Технология производства нефтяного воска включает следующие этапы переработки нефтяного сырья:
- На начальной стадии происходит двойная очистка подготовленного продукта чистой водой.
- Полученную массу охлаждают до низких температур с помощью азота.
- После этого происходит так называемый процесс варки.
- На конечном этапе его фасуют в специальные барабаны, с заданными массогабаритными характеристиками.
К основным характеристикам нефтяного воска марки ЯВ-1 относятся его физико-химические свойства.
Такими свойствами являются:
- Кинематическая вязкость при температуре 100градусов по шкале Цельсия. Она варьируется от 4,5 до 7,5 единиц.
- Средний показатель плотности. Этот параметр равен 0,81.
- Показатель преломления. Его определяют для температуры 70 градусов. Он не превышает 1,46.
- Средняя температура плавления составляет 55 градусов по шкале Цельсия.
- Общее содержание воды в образце в процентах. Для каждого изготовителя этот показатель индивидуальный и соответствует принятым техническим условиям (ТУ).
Кроме этих показателей установлены: область применения, стоимость и производитель.
Особенности физико-химичеких свойств определяют условия хранения данного продукта. Обязательными условиями считаются: отсутствие высоких температур, повышенной влажности, прямого попадания ультрафиолетовых лучей, в том числе солнечных.
Желательно ограничение несанкционированного доступа к продукту.
Область применения
Такой воск может применяться как для бытовых нужд, так и для промышленных предприятий. К основным областям применения нефтяного воска этой марки относятся:
- При производстве автомобильных пиролей.
- Для изготовления различного вида паст и смазок технического назначения.
- В деревообрабатывающей промышленности. С его помощью обрабатывают поверхности изделий из дерева для придания им определённого цвета и стойкости к внешним воздействиям.
- В автомобилестроении.
- Его добавляют в искусственный каучук при производстве автомобильных покрышек.
- Он служит добавкой для производства керамогранита.