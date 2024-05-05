Воск нефтяной ЯВ 1 — характеристики и где применяется
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Воск нефтяной ЯВ 1 — характеристики и где применяется

5 мая 2024

Парафиновый воск нефтяной яв 1 представляет собой светло-жёлтое или белое вещество. Оно получается, как продукт нефтепеработки и не имеет запаха или явно выраженного вкуса. ЯВ-1 не растворяется в воде, но хорошо растворяется в различных искусственных растворителях, например, эфире, бензине, керосине и т.п.

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Основные характеристики

Технология производства нефтяного воска включает следующие этапы переработки нефтяного сырья:

  • На начальной стадии происходит двойная очистка подготовленного продукта чистой водой.
  • Полученную массу охлаждают до низких температур с помощью азота.
  • После этого происходит так называемый процесс варки.
  • На конечном этапе его фасуют в специальные барабаны, с заданными массогабаритными характеристиками.

К основным характеристикам нефтяного воска марки ЯВ-1 относятся его физико-химические свойства.

Такими свойствами являются:

  • Кинематическая вязкость при температуре 100градусов по шкале Цельсия. Она варьируется от 4,5 до 7,5 единиц.
  • Средний показатель плотности. Этот параметр равен 0,81.
  • Показатель преломления. Его определяют для температуры 70 градусов. Он не превышает 1,46.
  • Средняя температура плавления составляет 55 градусов по шкале Цельсия.
  • Общее содержание воды в образце в процентах. Для каждого изготовителя этот показатель индивидуальный и соответствует принятым техническим условиям (ТУ).

Кроме этих показателей установлены: область применения, стоимость и производитель.

Особенности физико-химичеких свойств определяют условия хранения данного продукта. Обязательными условиями считаются: отсутствие высоких температур, повышенной влажности, прямого попадания ультрафиолетовых лучей, в том числе солнечных.

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Желательно ограничение несанкционированного доступа к продукту.

Область применения

Такой воск может применяться как для бытовых нужд, так и для промышленных предприятий. К основным областям применения нефтяного воска этой марки относятся:

  • При производстве автомобильных пиролей.
  • Для изготовления различного вида паст и смазок технического назначения.
  • В деревообрабатывающей промышленности. С его помощью обрабатывают поверхности изделий из дерева для придания им определённого цвета и стойкости к внешним воздействиям.
  • В автомобилестроении.
  • Его добавляют в искусственный каучук при производстве автомобильных покрышек.
  • Он служит добавкой для производства керамогранита.



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