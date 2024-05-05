Парафиновый воск нефтяной яв 1 представляет собой светло-жёлтое или белое вещество. Оно получается, как продукт нефтепеработки и не имеет запаха или явно выраженного вкуса. ЯВ-1 не растворяется в воде, но хорошо растворяется в различных искусственных растворителях, например, эфире, бензине, керосине и т.п.

Основные характеристики

Технология производства нефтяного воска включает следующие этапы переработки нефтяного сырья:

На начальной стадии происходит двойная очистка подготовленного продукта чистой водой.

Полученную массу охлаждают до низких температур с помощью азота.

После этого происходит так называемый процесс варки.

На конечном этапе его фасуют в специальные барабаны, с заданными массогабаритными характеристиками.

К основным характеристикам нефтяного воска марки ЯВ-1 относятся его физико-химические свойства.

Такими свойствами являются:

Кинематическая вязкость при температуре 100градусов по шкале Цельсия. Она варьируется от 4,5 до 7,5 единиц.

Средний показатель плотности. Этот параметр равен 0,81.

Показатель преломления. Его определяют для температуры 70 градусов. Он не превышает 1,46.

Средняя температура плавления составляет 55 градусов по шкале Цельсия.

Общее содержание воды в образце в процентах. Для каждого изготовителя этот показатель индивидуальный и соответствует принятым техническим условиям (ТУ).

Кроме этих показателей установлены: область применения, стоимость и производитель.

Особенности физико-химичеких свойств определяют условия хранения данного продукта. Обязательными условиями считаются: отсутствие высоких температур, повышенной влажности, прямого попадания ультрафиолетовых лучей, в том числе солнечных.

Желательно ограничение несанкционированного доступа к продукту.

Область применения

Такой воск может применяться как для бытовых нужд, так и для промышленных предприятий. К основным областям применения нефтяного воска этой марки относятся: