Volvo Cars и Autoliv объединяют усилия для создания автономного вождения
идеи за чашечкой кофе

Volvo Cars и Autoliv объединяют усилия для создания автономного вождения

7 октября 2021

Два мировых лидера в области автомобильной безопасности, Volvo Cars и Autoliv (автомобильная технологическая компания), согласились работать вместе над проектом Drive Me, первым в мире крупномасштабным проектом автономного вождения.

Drive Me включает в себя 100 беспилотных автомобилей Volvo, которыми пользуются семьи в шведском городе Гетеборге, которые ежедневно путешествуют по дорогам общего пользования.

Впервые в мире автономные автомобили стали доступны обычным людям для повседневного использования.

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Обе компании будут работать вместе, чтобы делиться исследованиями и разработками в области новейших технологий безопасности. Инженеры и другие специалисты двух компаний будут работать вместе, чтобы ускорить внедрение активных систем безопасности.

Drive Me — это проект, в котором участвуют многие государственные и частные компании, в том числе Volvo Cars, Транспортная администрация Швеции, Шведское транспортное агентство, Университет Чалмерса, престижный научный парк Линдхольмен и город Гетеборг.

Хакан Самуэльсон, президент и генеральный директор Volvo Cars, сказал: «Мы рады приветствовать Autoliv в семье Drive Me.

Автономное вождение сделает наши дороги лучше и безопаснее. Чем раньше мы сможем разработать необходимые технологии и начнем предлагать их в нашем машины, тем лучше ".

Включение компании Autoliv, производящей технологии автомобильной безопасности, в альянс Drive Me принесет значительные выгоды.

Установленные методы исследований и разработок и инженерный опыт компании будут способствовать созданию инновационных технологий для активной безопасности и автономного вождения.

Диапазон участников Drive Me отражает многие преимущества, связанные с автоматизированным вождением, такие как эффективное использование дорог, более экономичное использование автомобилей, меньшее движение и лучшее городское планирование.

Чрезвычайно важным аспектом автономного управления является возможность гораздо меньшего количества дорожно-транспортных происшествий, травм и смертей. Согласно независимой статистике, более 90% всех несчастных случаев со смертельным исходом вызваны ошибкой человека и обычно происходят по неосторожности.

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Беспилотный автомобиль может обнаруживать ситуации, вызывающие эти трагедии, и реагировать на них.

Существующие в настоящее время системы активной безопасности, система автоматической аварийной остановки, система технического обслуживания и предупреждения о выезде с полосы движения и другие являются хорошими примерами первого шага к автоматизированному управлению.

Усовершенствованные активные системы помощи водителю предназначены для обнаружения, предупреждения и / или предотвращения дорожно-транспортных происшествий с помощью различных сенсорных технологий, таких как радары и визуальные системы.

«С развитием автономных автомобилей вероятность человеческой ошибки будет значительно снижена, и в конечном итоге эти автомобили обеспечат новый уровень автомобильной безопасности», — сказал Ян Каррельсон, президент и главный исполнительный директор Autoliv.

Проект Drive Me стартовал в 2013 году, и ожидается, что первые семьи будут на дорогах Гетеборга в 2017 году.

https://autoinstruction.ru/Volvo/S40/1-petrol — онлайн инструкция для ремонта самостоятельно автомобилей Volvo S40.



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