Структура бизнеса (даже среднего) может быть весьма непростой. В особенности это касается предприятий, которые год от года осуществляют расширение. Естественно, чтобы управление не страдало от развития (во всех смыслах), необходимо, чтобы бизнес-процессы шли «в ногу» с прогрессом предприятия. Именно для выявления проблем в менеджменте, оценки рисков и их минимизации используется внутренний аудит. В том числе данная деятельность позволит качественно увеличить рентабельность бизнес-процессов.

Действительно, тренд на проведение внутреннего аудита в России присутствует. Однако, специалистов в этой сфере практически нет. Нередко компании организовывают собственный отдел внутреннего аудита. Однако, комплекс упомянутых процедур должен быть абсолютно независимым, дабы он демонстрировал реальное положение дел. Компания ООО АКГ «ВЕРДИКТУМ» предлагает собственные услуги в отношении проведения внутреннего аудита на предприятиях.

Базовые задачи, которые решает внутренний аудит

Результатом описываемой деятельности будет:

тестирование систем внутреннего контроля;

создание системы управления рисками (в том числе с нуля);

соблюдение норм корпоративного менеджмента.

Безусловно, бизнес управляется его создателем – избираются стратегии развития, отсеиваются неэффективные антикризисные меры и т.д. Однако, для «мелочёвки» в менеджменте создатель бизнеса нанимает топ-менеджеров.

Внутренний аудит позволит понять создателю бизнеса, насколько эффективен топ-менеджер на своём месте.

Также следует помнить о законе «О бухгалтерском учете» (федеральный закон). В соответствии с ним все субъекты обязаны осуществлять контроль над исполняемой хозяйственной деятельностью.

Как выполняется внутренний аудит на практике?

Объектом внимания со стороны внутреннего аудита являются бизнес-процессы. Естественно, если они до сих пор не описаны на предприятии, использовать предлагаемую стратегию, как способ выявления проблем, не стоит.

Специалисты по внутреннему аудиту на практике применяют чек-лист. Его пункты не закреплены законодательно. Речь идёт о том, что чек-лист для каждого предприятия нужен будет собственный.

Кроме того, системное заполнение чек-листа упрощает процесс аудита.

Подводя итог, важно снова обратить внимание читателя на то, что внутренний аудит в 2021 году – это не просто прихоть владельца бизнеса, а требование федерального закона.

В видео показан процесс проведения внутреннего аудита для систем менеджмента качества на предприятии: