Вирусный маркетинг для продвижения сайта: четыре механики для начинающих

Вирусный маркетинг – одна из самых сложных тем, которая на практике мало кому дается.

Маркетологи изучают один курс за другим, а органическое распространение их постов оставляет желать лучшего.



В кризисные времена вирусный маркетинг способен сэкономить бюджеты на продвижении сайта в социальных сетях. Вот только запускать сарафанное радио не так просто, как хотелось бы.

Раньше инициировать вирусные волны было легко: достаточным считался конкурс с розыгрышем призов среди новых подписчиков.

Читатели прибавлялись резко, а потом уходили, едва завершался «гивевей». Теперь даже начинающий маркетолог знает, что такие механики не работают.

Что помогает запускать вирусные волны в 2022 году? Контент, который заслуживает того, чтобы потратить минуту на его обсуждение и перепост.

Ниже представлены четыре механики, позволяющие увеличить видимость корпоративного блога в социальных сетях за счет вирусного распространения контента.

1. Изучение трендов в конкретной сети

Самая частая ошибка предпринимателей и маркетологов кроется в том, что они начинают создавать невероятные сценарии, снимать забавные видео без изучения трендов в социальной сети.

На каждой платформе есть список актуальных тем, он меняется ежесуточно.

Выбирая популярные направления, стоит понять, что требуется фирме.

Нужны перепосты и упоминания?

Или охваты?

Или важно сделать так, чтобы пользователь надолго «залипал» на картинку или видео, останавливая прокрутку ленты?

Понимание того, что нужно публике, что требуется бизнесу, мастерское сведение этих потребностей в одну кампанию – вот шаг на пути к успеху. Не стоит генерировать миллион смешных или возмутительных мемов, пытаясь угадать, что зайдет в конкретном блоге.

План действий тут срабатывает лучше хаотической активности. А его вырабатывать стоит на базе постоянного мониторинга трендов.

2. Анализ уже полученной активности

Одно дело – общесетевые тренды, другое дело – дискуссии, интересные конкретной целевой аудитории. Если блог существует давно, то можно посмотреть, какие посты и темы интересуют его читателей.

Какие метрики стоит учесть?

Вовлеченность в обсуждение конкретных постов. Трафик на сайт, генерируемый отдельными сообщениями. Охваты страницы в период публикаций разного контента. Демографические характеристики вовлеченных пользователей.

Регулярное изучение этих показателей поможет нащупать темы, которые способны вызвать повышенный отклик.

3. Создание контента для перепостов

Контент, который предназначен для того, чтобы им делились, имеет особые характеристики. Первое, о чем хочется напомнить, это его доступность. Не стоит публиковать вирусный пост в закрытую группу и ждать, пока он пойдет гулять по сети. Он должен быть доступен широкому кругу пользователей.

Сейчас для бизнеса доступны различные услуги для того, чтобы создать интересный для пользователя контент. давайте вспомним, как одна сеть пиццерии взяла в аренду робота и создала ролик шедевр, в котором специально запрограммированный робот не только готовит тесто для пиццы, но и полностью её готовит.

Наплыв публики в эту сеть был такой, что фирме снова пришлось брать уже не одного робота в аренду и устанавливать их в нескольких своих заведениях за прозрачным стеклом.

Как стимулировать перепосты?

Использовать разные форматы для сообщения: короткие и длинные тексты, горизонтальные и вертикальные видео.

Предложить каждому поделившемуся скидку или бонус при покупке. Тут стоит проявить осторожность. Формулировка должна быть приемлемой для сети и не нарушать ее правила.

Найти типовую мотивацию публики для перепоста.

Задать вопрос публике и попросить ответить в своем блоге или в комментарии. Ответ на личной странице участника должен содержать общий хештег или упоминание инициатора опроса.

Вопросы технического плана понятны, но что значит «найти общую мотивацию»? Чаще всего ею оказывается ключевая потребность, которую удовлетворяет товар.

Если это мультиварка, можно попросить рассказать рецепт любимого супа. А если продается диета, интересной темой станет обсуждение личного опыта похудения подписчиц. Надо пробовать разные темы, пока не найдется та, что вызовет бурный интерес.

4. Выбор хештегов

Для конкретной вирусной акции общие теги могут не подойти. Для конкурсов или историй из жизни пользователя можно придумать оригинальный хештег, по которому участники найдут рассказы друг друга.

Впрочем, умение прокатиться на самых актуальных тегах, тоже важно. Иногда нужно перебрать десяток постов с конкретной меткой, чтобы хоть один из них «зашел» и вышел в тренды.

Всем ли подходит вирусный маркетинг

Некоторые бизнесмены не заходят дальше выслушивания предложений о сценариях вирусных акций.

Они не решаются использовать их, потому что для того, чтобы запустить сарафанное радио, нужны смелые информационные поводы. Обычно они резонируют со значимыми общественными дискуссиями. И не каждый владелец бренда готов лезть на рожон ради популярности. Осторожным предпринимателям этот метод продвижения не подходит.

Большим достоинством вирусного маркетинга считается дополнительный трафик в блог и на сайт. Иногда он десятикратно превосходит закупленные переходы. Очевидным минусом является короткий цикл жизни популярных трендов. Так что заниматься вирусным продвижением лучше на постоянной основе, а не изредка пытаться ловить волну обсуждений.