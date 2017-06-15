Улыбка — это один из способов привлечь внимание и выделиться среди толпы. Поэтому важно, чтобы она была красивой и превосходной.

Сегодня существует множество технологий, позволяющих выровнять или отбелить эмаль. Среди них большую популярность приобретают виниры на зубы, о которых можно узнать на специализированных сайтах.

Основные понятия

Виниры — тонкие пластинки, устанавливаемые на верхнюю поверхность зуба для изменения его внешнего вида. Изготавливаются покрытия толщиной не больше 0,5 мм. Виниры используются для решения нескольких проблем:

Коррекция формы зуба. Особенно часто применяются для участков, где присутствуют промежутки. Изменение цвета эмали. Виниры это уникальный инструмент эстетической стоматологии. С их помощью можно корректировать тон в очень широком диапазоне. Защита от повреждений (игра на духовых инструментах и т.д.).

Такая технология имеет несколько положительных сторон:

Скорость изготовления. Для установки композитных виниров нужно только одно посещение.

Долговечность.

Эстетическая красота.

Среди недостатков виниров выделяют их небольшую прочность, высокую стоимость и небольшой маскирующий эффект (заметен при сильном изменении цвета зуба). Обратите внимание, что установка таких пластин требует обтачивания эмали, которую восстановить после этого невозможно.

Разновидности материалов

Технология изготовления виниров зависит от используемого вещества. Сегодня такие пластины бывают нескольких видов:

Керамические виниры. Изготавливают их методом литья ил фрезерования специальных заготовок. Чтобы получить качественный каркас, изначально врач обтачивает зуб и делает слепок, который и служит основной для пластины. Фиксация винира происходит с помощью специального цемента. Цвет накладки корректируется врачом методом обычной окраски заготовки в тон остальным зубам человека. Керамические пластины отличаются прочностью и долговечностью. Композитные виниры похожи на обычную пломбу. Изготавливаются они непосредственно на поверхности зуба, методом нанесения тонкого слоя материала. При этом снимается минимальный слой верхней эмали. Иногда получать виниры из композита могут и в лабораториях, предварительно сняв оттиск зуба. Люминиры. Это разновидность керамических виниров, которые отличаются толщиной. Они очень тонкие и пропускают сквозь себя свет. Крепление люминиров не нуждается в предварительно обточке эмали. Не рекомендуют использовать для зубов с пятнами, так как их будет заметно сквозь накладку.

Виниры — это уникальная технология, позволяющая улучшить эстетичный вид зубов, без значительного вмешательства в их структуру.