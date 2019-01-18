Виды женских туфель на каблуке

Туфли уже давно считаются не просто обувью, а ежедневным дополнением женского образа. Сейчас существует на столько большое разнообразие туфель, что не обязательно носить высокую шпильку каждый день, а можно подобрать удобные женственные туфельки, которые придают уверенности и стройнят фигуру.

Именно потому, что туфли женские очень популярны среди представительниц женского пола, известные дизайнеры придумывают новые модели туфель, чтобы удивить их неповторимым и запоминающимся дизайном. Не стоит думать, что женщины носят туфли только на высоком каблуке, ведь так много есть вариантов на низком ходу. И поэтому в этой статье будут представлены самые распространенные виды женских туфель.

Туфли на каблуке

Все мы знаем такое название женских туфель, как лодочки, потому что это самая популярная модель. Но не многие знают, что обуви на каблуке на самом деле очень много, и название у каждой свое. Ниже представлены самые актуальные и запоминающиеся модели.

Лодочки. Это обувь на тонком каблуке не ниже 8 см, которая имеет заостренный носок. Такая модель не имеет ничего лишнего, только гладкую поверхность. Такую форму любит демонстрировать в своих коллекциях Маноло Бланик. Отталкиваясь от классической лодочки, появились на свет и другие модели туфель. Дорсей. Эта модель более открыта и похожа на босоножки с закрытым мыском, а каблучок ниже обычного, что позволяет носить такую обувь каждый день. Стилетты. По виду почти как дорсей, только имеют округлый носок. Эта модель очень элегантна и популярна в сочетании с классической строгой одеждой. Киттен Хилл. В этой модели все зависит от каблука, а носок не имеет значения. Каблук в виде рюмочки, который плавно ссужается от верха к низу. Пип Той. Этот вид туфель имеет полностью открытый мысок, да и сама модель полностью достаточно открыта. Такие туфли подходят для выхода в свет, вечеринки или летнего свидания. Не забудьте. Что наличие педикюра здесь обязательно. Слинбэки. Это сочетание туфель с босоножками. В этой модели закрытый носок, а вот пятка открыта и придерживается за туфли ремешком. Танкетка. Это та модель, которую можно носить хоть каждый день и кто устал от каблуков. Она изящно выгибает подъем стопы и только подчеркивает стройность фигуры. Сочетается как с романтичным образом, так и с классическими брюками.

Не стоит бояться каблуков и думать, что это может быть только высокая шпилька, потому что разнообразие туфель на каблуке поражает, и каждая модница может подобрать модель по своему вкусу и настроению.