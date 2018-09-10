Офсетная печать или цифровая: что лучше

В процессе изготовления различных материалов, таких как брошюры, листовки, визитки, каталоги и других печатных материалов, которые носят рекламный характер, необходимо определиться с вариантом печати подобных изделий.

Заказать качественную печать полиграфии можно на сайте http://a2format.ru/. Давайте разберёмся, в каких ситуациях лучше использовать офсетную печать, а для каких оптимальным вариантом является цифровая печать.

Понятие «цифровая» и «офсетная» печать

Цифровая печать предполагает получение оттисков с применением изменяющейся печатной формы. Можно сэкономить на дорогих допечатных процессах. К тому же, она отличается скоростью изготовления печатного материала.

Офсетная печать предполагает процесс получения печатного изделия, когда красящие элементы переносятся с печатной формочки под давлением на промежуточную поверхность резиновой формы, отличающуюся эластичностью. После этого красящие компоненты переносятся с резиновой поверхности на бумажный носитель. Данный вид печати характеризуется повышенной яркостью и чёткостью.

Основные критерии выбора варианта печати

Останавливая свой выбор на офсетном или цифровом варианте печати, необходимо учитывать такие критерии:

Величина тиража. Если предполагается изготовление печатной продукции, количество которой превышает 500 экземпляров, тогда лучше выбрать офсетную печать. Если необходимо получить небольшую партию рекламной полиграфии (до 500 штук), тогда лучше предпочесть цифровую печать. Время изготовления материала. Если сроки ограничены, и нет возможности подождать, тогда лучше выбрать цифровую печать. Если же время не является решающим фактором, и вы можете спокойно подождать несколько дней, тогда можно заказать офсетную печать. Печатный материал. Если достаточно бумажного носителя, тогда можно выбрать цифровую печать. Если же вы намерены получить оригинальную полиграфию, напечатанную например, на пластике или металле, тогда заказывайте офсетную печать. Цветопередача. Если планируется получение чёрно-белой или цветной полиграфии, тогда лучше предпочесть офсетную печать. Если достаточно базовых четырёх цветов, тогда лучше воспользоваться более экономичным вариантом цифровой печати. Наличие образцов. Если необходимо просмотреть образец перед массовой печатью, тогда выбирайте цифровой вариант, поскольку предпросмотр офсетного варианта обойдётся вам очень дорого.

Как видите, выбор в пользу цифровой или офсетной печати будет зависеть от основных требований к готовой полиграфии.