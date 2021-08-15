Виды запчастей для тракторов Т-70С

Тракторы безусловно являются самой распространенной и востребованной спецтехникой в сельском хозяйстве и многих других сферах. Многие виды техники,которые сейчас используются индивидуальными предпринимателями и различными сельскохозяйственными организациями, были разработаны еще в советские времена.

Разумеется, за это время вышло несколько поколений с обновлениями и внедрением передовых технологий. Но сам факт остаётся фактом. Одной из таких легендарных моделей является Т-70С, которые используются по сей день. Разумеется, что это не те модели, которые были выпущены несколько десятков лет назад. В большинстве случаев это техника выпущенная лет 10-15 назад.

Хотя часто встречаются тракторы, котором больше 20 лет, и они в идеальном состоянии, потому что за ними внимательно следят, правильно эксплуатируют и вовремя меняют износившиеся запчасти, что немаловажно. Тем более что проблем с покупкой запчастей к трактору нет.

Какие запчасти чаще всего нужны для трактора Т-70С

Наименований запчастей, которые могут потребоваться для трактора данной модели и марки может быть огромное количество. Их обычно группирую в зависимости от узлов, для которых они нужны.

Это:

Вал отбора мощности

Двигатель

Коробка передач

Мост задний бортовая Т-70С

Навесное Т-70С

Рулевое управление

Тележка подвески

Сцепление и многое другое.

Можно купить именно ту запчасть или деталь, которая износилась и требует замены.

Либо, многие индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные компании активно использующие такую спецтехнику на протяжении всего сезона, закупают запас всех необходимых запчастей для того, чтобы сразу осуществить замену.

Речь ведь идет о сельском хозяйстве, где ждать вообще нельзя. Техника не может простаивать, потому что урожай нужно собрать либо выполнять какую-то очередную операцию в процессе выращивания той или иной культуры.

Поэтому при наличии необходимых запчастей в запасе, ремонт и замену можно сделать сразу и не ждать доставки.

Где купить запчасти для трактора Т-70С

Фирменных специализированных магазинов, которые продают запчасти именно для данных марок и моделей не так много. Проблема легко решается с помощью интернет-магазинов, где широкий ассортимент, есть всё необходимое, в том числе и доставка в любой населенный пункт и регион страны.

Либо покупатель, если ему удобнее и выгоднее, сам забирает всё, воспользовавшись самовывозом.