Что такое ламинатор и как его выбрать для офиса

Офисная деятельность — это большой объем работы с документами. Многие из них должны быть надежно защищены от воздействия влаги, которая на бумагу действует разрушительного.

Обеспечивается такая защита с помощью ламинирования, которое производится с использованием специального устройства – ламинатора. Ламинирование – это нанесение на поверхность бумаги специальной бумаги. Ламинаторыв широком ассортименте представлены на сайте интернет-магазина Форофис https://www.foroffice.ru/products/laminator.html.

Разновидности современных ламинаторов

Есть два различных по конструкции типов ламинаторов – рулонного и пакетного типа:

Рулонный. Пленка в устройство вставляется рулонном. Отличаются большими габаритами. К преимуществам относят низкую стоимость ламинирования. Но ввиду внушительных размеров, высокой стоимости, необходимости отдельного операторского обслуживания, для офисов они мало подходят.

Пакетный. Пленка в такой ламинатор устанавливается уже разрезанной по размерам офисной бумаги формата А3 и А4. Отличаются компактностью, простотой управления, приемлемой стоимостью.

Особенности выбора ламинатора для офиса

В чем отличие бумаги формата А3 от А4? В размерах. Первый формат почти в два раза больше второго.

Поэтому при покупке ламинатора этот фактор должен обязательно учитываться. Документооборот в основном осуществляется с использованием формата А4. Поэтому многие руководители компаний для своего офиса покупают ламинаторы, работающие с этим форматом бумаги. С учетом того, что разница в цене относительно небольшая, многие специалисты рекомендуют изначально отдавать предпочтение ламинаторам, предназначенными для работы с форматом А3.

Связано это с тем, что обработать бумагу формата А4 на таком ламинаторе можно, а на устройстве, предназначенном для работы с бумагой меньшего размера заламинировать бумагу А3 нельзя.

Выбор ламинатора в зависимости от толщины пленки

ПО своим техническим характеристикам пакетные ламинаторы способны работать с пленкой толщиной 75-250мкм.

Чем больше этот показатель, тем надежнее защищен бумажный носитель информации. От толщины пленки напрямую зависит температура ламинирования. С увеличением микрон повышается температурный режим работы ламинатора. Бюджетные модели способны работать только с пленками толщиной до 80 мкм.

В большинстве случаев этого достаточно, так как обеспечивается базовая защита бумажного носителя. Если по роду деятельности компании требуется обеспечить надежную защиту документов от негативного воздействия внешних факторов, то потребуется ламинатор, способны работать с пленками большой толщины.