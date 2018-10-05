Виды услуг юриста по трудовому праву

Трудовым правом называется правовая отрасль, регулирующая отношения между работниками и работодателями. Все споры, возникающие в сфере труда, разрешаются согласно действующего в России Трудового кодекса.
Если вы хотите его изучить, то его можно читать тут. Но самостоятельно разобраться во всех юридических тонкостях очень сложно. В случае такой необходимости лучше обратиться к юристу, работающему в этой области.
Чем может помочь юрист по трудовому праву
У любого наемного работника есть определенные права, и об этом знают не многие. Если на работе возникают сложности с начальством, то большинство предпочтет молча терпеть. Но если обратиться к юристу, то можно получить помощь в таких ситуациях:
- разъяснения по поводу работы родственников на одном предприятии;
- разрешение спорных ситуаций относительно существенных изменений условий труда;
- составление трудового договора, обжалование его незаконного расторжения и т.д.;
- представление интересов в судебных инстанциях, оспаривание незаконного увольнения, отстранения от работы. перевода на другие виды работы и т.д.;
- представление интересов работника в комиссии по трудовым спорам, а также обжалование решений этой комиссии в судебном порядке;
- взыскание с работодателя денежных средств (задержанной заработной платы, возмещение морального вреда и т.д.).
Юрист поможет оспорить виновность работника, если его обвиняют в халатном выполнении служебных обязанностей или других нарушений.
Как выбрать юриста
Если вы столкнулись с определенными сложностями на работе, то не спешите обращаться к первому попавшемуся адвокату. Чтобы спор решился в вашу пользу, нужно внимательно отнестись к выбору своего законного представителя:
- Прежде всего нужно выбирать специалиста, который специализируется именно на трудовом праве. Действующий сегодня кодекс был принят в 2001 году. С тех пор в него было внесено большое количество поправок и изменений. Только человек, ежедневно работающий в данной области, может знать все тонкости и нюансы законодательства.
- Общий стаж работы юриста также имеет значение, но этот показатель не всегда является ключевым. Молодые специалисты также могут быть очень успешными юристами, поэтому лучше узнать количество успешных дел.
- Обязательно поинтересуйтесь наличием у юриста дипломов об образовании и разрешительных документов на ведение данного вида деятельности.
Информация о хороших юристах, так же, как и о врачах, стилистах и парикмахерах, разносится молвой очень быстро. Особенно если речь идет о небольших населенных пунктах. Поинтересуйтесь у знакомых, наверняка вам посоветуют специалиста с хорошей деловой репутацией.