Виды услуг юриста по трудовому праву

Трудовым правом называется правовая отрасль, регулирующая отношения между работниками и работодателями. Все споры, возникающие в сфере труда, разрешаются согласно действующего в России Трудового кодекса.



Если вы хотите его изучить, то его можно читать тут. Но самостоятельно разобраться во всех юридических тонкостях очень сложно. В случае такой необходимости лучше обратиться к юристу, работающему в этой области.

Чем может помочь юрист по трудовому праву

У любого наемного работника есть определенные права, и об этом знают не многие. Если на работе возникают сложности с начальством, то большинство предпочтет молча терпеть. Но если обратиться к юристу, то можно получить помощь в таких ситуациях:

разъяснения по поводу работы родственников на одном предприятии;

разрешение спорных ситуаций относительно существенных изменений условий труда;

составление трудового договора, обжалование его незаконного расторжения и т.д.;

представление интересов в судебных инстанциях, оспаривание незаконного увольнения, отстранения от работы. перевода на другие виды работы и т.д.;

представление интересов работника в комиссии по трудовым спорам, а также обжалование решений этой комиссии в судебном порядке;

взыскание с работодателя денежных средств (задержанной заработной платы, возмещение морального вреда и т.д.).

Юрист поможет оспорить виновность работника, если его обвиняют в халатном выполнении служебных обязанностей или других нарушений.

Как выбрать юриста

Если вы столкнулись с определенными сложностями на работе, то не спешите обращаться к первому попавшемуся адвокату. Чтобы спор решился в вашу пользу, нужно внимательно отнестись к выбору своего законного представителя:

Прежде всего нужно выбирать специалиста, который специализируется именно на трудовом праве. Действующий сегодня кодекс был принят в 2001 году. С тех пор в него было внесено большое количество поправок и изменений. Только человек, ежедневно работающий в данной области, может знать все тонкости и нюансы законодательства. Общий стаж работы юриста также имеет значение, но этот показатель не всегда является ключевым. Молодые специалисты также могут быть очень успешными юристами, поэтому лучше узнать количество успешных дел. Обязательно поинтересуйтесь наличием у юриста дипломов об образовании и разрешительных документов на ведение данного вида деятельности.

Информация о хороших юристах, так же, как и о врачах, стилистах и парикмахерах, разносится молвой очень быстро. Особенно если речь идет о небольших населенных пунктах. Поинтересуйтесь у знакомых, наверняка вам посоветуют специалиста с хорошей деловой репутацией.