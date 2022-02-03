Чем полезна медвежья желчь и от чего она помогает
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Чем полезна медвежья желчь и от чего она помогает

3 февраля 2022

Уникальным продуктом лекарственного происхождения является медвежья желчь. Он используется уже более столетия. Распространение получил благодаря восточной медицине. В первое время это вещество получали из жёлчного пузыря гималайских или же малайских, а также бурых медведей. Но с течением времени для этой цели также начали использовать быков с собаками.

Сегодня проводятся манипуляции по созданию синтетического заменителя. Вырабатывается это вещество печенью. Оно необходимо для того, чтобы употреблённая пища лучше усваивалась, а также для расщепления соединения более сложных. В этом процессе непосредственно участвуют фосфолипиды и аминокислоты, ферменты.

Урсодезоксихолевая кислота, обозначающаяся как УДХК, в составе является основной и выступает иммуномодулятором. Содержится продукт в «клетках экстракции» и вырабатывается печенью животного и человека. Но при старении человека скорость выработки у человека уменьшается и свою эффективность утрачивает. Именно по этой причине для восполнения запасов рекомендуется употреблять медвежью желчь. Заказать сухую желчь медведя у охотника с доставкой по РФ можно в интернет-магазине медвежья-желчь.рф с большим выбором качественной продукции.

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Польза и вред

У этого элемента присутствуют некоторые положительные качества, которые так важны для человека.

Среди них выделяют следующие воздействия на организм человека:

  • Обезболивающее.
  • Успокаивающее.
  • Жаропонижающее.
  • Желчегонное.
  • Противомикробное.
  • Антистрессовое.
  • Противовоспалительное.
  • Антисептическое.
  • Противокашлевое.
  • Антигепатотоксическое.
  • Рассасывающее.
  • Цитопротекторное.

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Благодаря всем этим свойствам, медвежья желчь поможет человеку избавиться от многих недугов, среди которых гастрит и колит, холестоз и жировой гепатоз, а также муковисцидоз и кислотность желудка, гепатиты разного вида и политы в пузыре, язва.

Помимо этого, желчь способна уменьшить вероятность возникновения колоректального рака и стабилизирует уровень холестерина, очищает кровь и выводит токсины, восстанавливает повреждённые клетки и ликвидирует процессы воспаления.

Также продукт помогает при головных болях и инфекциях вирусного характера, борется с метаболическими нарушениями и устраняет признаки эпилепсии.

Но такой тип лечения должен быть согласован со специалистом. Но к использованию этого препарата нужно относиться осторожно, ведь некоторые противопоказания присутствуют. К ним относят печёночную хроническую недостаточность и невосприятие компонента, вынашивание и кормление малыша, возраст до 18 лет.



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