Чем полезна медвежья желчь и от чего она помогает

Уникальным продуктом лекарственного происхождения является медвежья желчь. Он используется уже более столетия. Распространение получил благодаря восточной медицине. В первое время это вещество получали из жёлчного пузыря гималайских или же малайских, а также бурых медведей. Но с течением времени для этой цели также начали использовать быков с собаками.

Сегодня проводятся манипуляции по созданию синтетического заменителя. Вырабатывается это вещество печенью. Оно необходимо для того, чтобы употреблённая пища лучше усваивалась, а также для расщепления соединения более сложных. В этом процессе непосредственно участвуют фосфолипиды и аминокислоты, ферменты.

Урсодезоксихолевая кислота, обозначающаяся как УДХК, в составе является основной и выступает иммуномодулятором. Содержится продукт в «клетках экстракции» и вырабатывается печенью животного и человека. Но при старении человека скорость выработки у человека уменьшается и свою эффективность утрачивает. Именно по этой причине для восполнения запасов рекомендуется употреблять медвежью желчь. Заказать сухую желчь медведя у охотника с доставкой по РФ можно в интернет-магазине медвежья-желчь.рф с большим выбором качественной продукции.

Польза и вред

У этого элемента присутствуют некоторые положительные качества, которые так важны для человека.

Среди них выделяют следующие воздействия на организм человека:

Обезболивающее.

Успокаивающее.

Жаропонижающее.

Желчегонное.

Противомикробное.

Антистрессовое.

Противовоспалительное.

Антисептическое.

Противокашлевое.

Антигепатотоксическое.

Рассасывающее.

Цитопротекторное.

Благодаря всем этим свойствам, медвежья желчь поможет человеку избавиться от многих недугов, среди которых гастрит и колит, холестоз и жировой гепатоз, а также муковисцидоз и кислотность желудка, гепатиты разного вида и политы в пузыре, язва.

Помимо этого, желчь способна уменьшить вероятность возникновения колоректального рака и стабилизирует уровень холестерина, очищает кровь и выводит токсины, восстанавливает повреждённые клетки и ликвидирует процессы воспаления.

Также продукт помогает при головных болях и инфекциях вирусного характера, борется с метаболическими нарушениями и устраняет признаки эпилепсии.

Но такой тип лечения должен быть согласован со специалистом. Но к использованию этого препарата нужно относиться осторожно, ведь некоторые противопоказания присутствуют. К ним относят печёночную хроническую недостаточность и невосприятие компонента, вынашивание и кормление малыша, возраст до 18 лет.