Как научиться фотографировать

На сегодняшний день почти у каждого человека есть гаджет для создания фотоснимка, будь то телефон или фотоаппарат. Но научиться это делать не так уж и просто, как может показаться.

Даже в новых моделях телефонов появляются различные функции, которыми нужно овладеть, чтобы хорошо фотографировать. Научиться этому искусству можно как самостоятельно, так и с помощью специализированных фотошкол. Например, зайдите на сайт http://www.fotkay-sam.ru/.

Обучение фотографии самостоятельно

Чтобы приобрести такие навыки, нужно понимать некоторые функции камеры, например:

уровень света экспозиции. Этот момент очень важен, так как от этого зависит насколько светлое или темное получится фото. Регулировка количества света возможна даже на телефонах. На камерах можно попробовать использовать автоматический режим, матрица должна подстроиться самостоятельно. Если нет, тогда придется корректировать вручную, выходя из авторежима;

время открытия затвора камеры. Фотографы называют этот процесс выдержкой. Ее используют для того, чтобы, к примеру, объекты в движении получались четкими, без эффекта размытость. Как ни странно, нечеткость зависит от количества поступаемого света в объектив: чем светлее — тем четче. Также выдержка зафиксирует какое-либо действие, например, летящее с ваших рук конфетти;

охват резкости изображения. Это называют диафрагмой. Ее показатели можно изменять, в зависимости от того, какую по итогу картинку вы хотите получить. Чем меньше глубина резкости, тем более размытый задний фон вы получите, а главный объект будет четким. Снимать пейзажи можно и на большом показателе резкости;

режим самостоятельной настройки. Тут вы занимаетесь настройкой вручную и регулируете все под конкретное фото. Преимущества в том, что вы можете настроить свет, четкость, резкость, уровень размытости фона, если этого не получается сделать в общем режиме.

С помощью курсов фотографии или персональных уроков

Узнайте о рекомендациях друзей или поищите в интернете возможные школы фотографии в вашем городе. Такие курсы предназначены, скорее всего, для людей, желающих заниматься этим на профессиональной основе.

Если у вас нет сверхновой и хорошей камеры, не отчаивайтесь. Если у вас есть желание и стремление, начать обучение можно даже не имея ее, например, в школах фотографии. Или набрать минимальную базу с помощью своего телефона.