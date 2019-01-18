Компьютерная вышивка — что это

Украшать одежду вышитыми узорами люди стали достаточно давно. Вышивка не теряет своей актуальности и сегодня, однако способы ее выполнения значительно отличаются от тех, которые использовались нашими далекими предками.

Например, на сайте http://aleksprint.ru/suvenirnaya-produktsiya/vyshivka/ можно заказать изготовление вышивки любой сложности. Решать такие задачи помогает специальная вышивальная техника, контролируемая специальной компьютерной программой.

Особенности технологии

Компьютерную вышивку выполняют машины, но никто не называет ее машинной. Дело в том, что данный термин применяется к вышиванию, выполненному мастерицей при помощи обычной швейной машинки, настроенной особым образом.

Нанесение рисунка при помощи компьютерной техники не требует контроля со стороны человека. Процесс изготовления вышивки в данном случае будет полностью автоматическим, он содержит в себе несколько этапов:

подготовка программы. Для того, чтобы машинка могла самостоятельно выполнить вышивку, ее необходимо запрограммировать. В зависимости от особенностей используемой техники для этого применяют картридеры, CD-диски, флешки или стационарные компьютеры;

установка катушек с нитями нужного цвета и подготовка полотна;

после включения машины начинается процесс вышивки.

Когда программа закончится свою работу останется лишь вынуть ткань с готовой вышивкой из пялец.

Преимущества

Ручная вышивка сегодня также достаточно востребована. Но таким способом обычно изготавливают декоративные изделия или эксклюзивные предметы одежды. Компьютерная вышивка позволяет вышивать рисунки намного быстрее, чем это делает мастерица. В результате значительно снижается себестоимость продукции.

Однако преимущества данного способа выполнения вышивки на этом не заканчиваются:

Данная технология позволяет вышивать конкретный рисунок неограниченное количество раз. При этом точность выполнения каждого изделия будет одинаково высокой. Разработанную единожды программу можно использовать повторно в течение любого периода времени. При помощи компьютерной вышивки можно наносить на ткань рисунок с очень мелкими деталями с высокой точностью. Особенно важно это при изготовлении шевронов и нанесении логотипов.

Вышивка, выполненная при помощи программируемой машины, отличается высоким качеством, которого добиться при ручном или машинном исполнении достаточно сложно.