Виды токарных работ по металлу

В обработке металла часто становится вопрос нарезки резьбы, высверливания отверстий и другие. Определенный вид обработки металла требует выполнения токарных работ.

Операции, которые выполняют специалисты на токарных станках, невозможно повторить никаким другим способом. Существует несколько основных видов такой токарной обработки металла.

Отрезка или нарезка

Для того, чтоб ровно отрезать арматуру или стальной прут необходимы токарные работы. Именно на таких станках поверхность среза будет идеально ровной, и эти заготовки можно будет стыковать. Нарезка труб или прутов определенного размера тоже лучше всего делать на токарном станке.

Накатывание рифления

Этот процесс необходим для многих инструментов. Рифленая поверхность позволяет комфортно держать инструмент и препятствует его выскальзыванию. Узоры рифления могут быть разные и зависят от вида инструмента или детали.

Нанесение резьбы

Это процесс нанесения канавок определенного сечения. Благодаря такой обработке происходит соединение деталей. Резьба может быть как наружной, так и внутренней. По всей поверхности детали, чаще всего, наносится резьба одного сечения. В редких случаях возможно комбинирование разной резьбы.

Зенкерование

Этот процесс нужен после черновой обработки отверстий. В результате убирается шероховатость, и увеличивается диаметр определенного отверстия. Далее продолжается обработка металла в зависимости от технологического процесса.

Сверление

Эти токарные работы проводят на токарном или сверлильном станке. Такой способ дает возможность проделать отверстие в толстом металле и получить ровную поверхность. Диаметр отверстия зависит от сверла, которое используется для сверления.

Растачивание отверстий

Этот вид токарных работ может показаться самым элементарным. Суть его в том, чтоб довести размер отверстия до определенного значения. Однако чаще всего расточка также включает в себя снятие фасок, нарезку канавок, заточку и другие виды работ, которые превращают растачивание в длительный и трудоемкий процесс.

Подрезка торцов

Поверхность отдельных элементов часто имеет большое значение для стыковки деталей. Для придания идеально ровно поверхности торцевым частям заготовки используют токарные станки.

Прорезка канавок

Многие детали и соединения предполагают использование определенных уплотнений. Для них делается специальная канавка на поверхности изделия.