Как почистить золотые серьги?

Золотые украшения являются наиболее привлекательными не только с точки зрения стилистического значения в образе, но и по цене. Практически у каждой девушки сегодня есть золотые украшения. Однако, не все представляют себе, как правильно ухаживать за ними, чтобы они не теряли в своей привлекательности с течением времени.

Кто-то может заметить, что золото не окисляется. Дескать: «Зачем его в принципе чистить, это же не серебро». Но основной грязью на золоте являются потожировые следы, которые неминуемо попадают на золотые украшения с тела (справедливо не только для колец). Ювелирный магазин предоставляет специальные средства. Но в быту вполне можно найти подходящие ингредиенты для самостоятельной очистки.

Самый эффективный состав для чистки

Как уже было сказано выше, главный загрязнитель – жир, который присутствует на коже (практически на всей её поверхности). А это означает, что чистящее средство должно иметь возможность расщеплять или хотя бы размягчать жир.

Далее приводится состав для выполнения очистки золотых изделий:

обыкновенная чистая вода (лучше отфильтрованная или кипячёная);

жидкость для мытья посуды (ГЕЛЬ, а не порошок!);

нашатырный спирт (подойдёт только нашатырь, лить в состав для очистки этиловый спирт или борную кислоту абсолютно бесполезно!).

Для повышения эффективности рекомендуется предварительно подогреть воду до температуры в 35-40 градусов. В такой воде жир значительно быстрее будет отходить от поверхности золотого изделия.

Очень многие используют абразивные средства для очистки, совершенно не предназначенные для ювелирных изделий (к примеру, составы для чистки столового серебра). Вряд ли стоит потом удивляться исчезновению блеска.

Применение механической чистки

В случае, если загрязнение совсем незначительное. Нет необходимости выполнять влажную чистку с применением вышеозначенного состава. В коробочке с ювелирным украшением зачастую идут специальные тряпицы.

Они выполнены из бархата или другого предельно мягкого материала. Кроме того, в супермакретах Вы сможете приобрести специальные салфетки для очистки поверхностей, которые не располагают абразивными частями.

Достаточно несколько раз с усилием протереть поверхность серёжек или колец, и Вы заметите, как былой блеск возвращается. При этом не будем забывать о том, что подобная чистка должна осуществляться на регулярной основе.

К примеру, один раз в неделю. Благодаря системному уходу золотые украшения всегда будут находиться в идеальном состоянии и радовать глаз, идеально дополняя созданный образ.

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В видео демонстрируется несколько советов в отношении очистки золотых украшений: