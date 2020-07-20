Виды тигровых креветок и как их готовить

Тигровые креветки – одно из излюбленных лакомств у поклонников морепродуктов. Название свое они получили за счет характерного окраса и полосок на теле, которые напоминают чем-то тигра.

Существует несколько разновидностей таких креветок. Большая их часть потребляется в пищу. Помимо внешнего вида, тигровые креветки разных видов отличаются еще и по вкусовым качествам, степенью сочности. Купить креветку по выгодным ценам можно на сайте worldsea.com.ua.

Виды

Наибольше популярностью пользуются следующие виды тигровых креветок:

обыкновенные

черные

зеленые

Обыкновенные креветки имеют достаточно массивное тело и непропорционально маленькую голову по отношению к нему. Основными производителями данных видов являются такие страны как Тайланд и Вьетнам. Но, так как после смерти эти полоски исчезают, покупая замороженные креветки, потребители их уже не могут увидеть.

Черные креветки обитают преимущественно в Тихом океане. Разводят их и поставляют на мировой рынок Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Вес особей, которые выращиваются на фермах, может достигать 1 кг, что очень выгодно для владельцев.

Зеленые креветки обитают преимущественно в Тихом и Индийском океанах, также выращиваются на фермах.

В настоящее время 2/3 тигровых креветок, которые продаются на мировом рынке, выращиваются на фермах, и лишь 1/3 вылавливается в море и океане. Происхождение не сильно влияет на вкусовые качества. Наоборот, выращенные на ферме крупнее, сочнее и мясистее, т. к. рацион включает в себя соответствующие добавки.

Как готовить

Вариантов приготовления множество. Их можно готовить отдельно, либо использовать как компонент сложносочиненного блюда, например, салата с креветками и т. д.

Очень популярны жаренные тигровые креветки. Их предварительно очищают, удаляя голову, панцирь. Остальные ингредиенты стандартные: лук, чеснок, соль, специи и растительное масло. Получается вкусно, сытно и при это не сильно калорийно.

Очень вкусными получаются креветки на мангале. Убирается голова, панцирь, пищевод. Мясо следует поместить в маринад, состав которого можно подобрать на свое усмотрение. Можно использовать деревянные тонкие шампуры или шпажки. Жарят в течение 3-7 минут, переворачивая.

Также их можно приготовить в духовке, предварительно замочив в маринаде, сварить суп, использовать в качестве начинки для пельменей, пирогов. Рецептов очень много. Можно каждый раз пробовать что-то новое, пополняя свою копилку.