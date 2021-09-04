Виды сыпучих нерудных материалов

Нерудные сыпучие материалы широко применяются как в промышленном строительстве, так и в индивидуальном. Их используют при строительстве железнодорожной инфраструктуры, автомобильных дорог, мостов, многоквартирных и частных домов, в различных отраслях промышленности.

Нерудные сыпучие материалы делятся на 4 основные категории:

Песок;

Щебень;

Гравий;

Керамзит.

Песок

Один из основных видов осадочных пород нерудных материалов – это песок. Добывают его, зачастую, посредством разработки карьеров, реже – искусственно изготавливают.

Основная часть природного состава песка – это кварц, поскольку именно этот силикат обладает высокими показателями твердости и, в то время как остальные минералы, входящие в состав горных пород, полностью истираются, кварц лишь распадается на мелкие крупинки.

Песок широко применяется во всех сферах строительства.

Благодаря своей пористости он отлично справляется с ролью дренажа. Если же соединить песок с водой, он становится достаточно плотным и восприимчивым к динамическим нагрузкам.

Зачастую, в процессе строительства, песок используется для создания:

Строительных составов и смесей (бетон, раствор, штукатурная смесь и т.д.);«подушки» под фундамент;

Одного или нескольких слоев дорожного покрытия;

Декоративного оформления участка и т.д.

Щебень

Наиболее часто используемый нерудный материал – щебень. Существует 3 его вида:

Гранитный – обладает наибольшей прочностью, широко применяется в строительстве автомобильной инфраструктуры. Это самый дорогой вид щебня, но и наиболее часто используемый в промышленных масштабах;

Гравийный – этот вид щебня не такой прочный, но и его рыночная стоимость значительно ниже. Используется он реже, нежели гранитный, поскольку единственное преимущество этого вида перед предыдущим – низкая стоимость;

Известняковый – этот вид щебня редко применяется в строительстве. Зачастую его используют в сельском хозяйстве (как составляющую смеси минерального удобрения), в полиграфии.

Гравий

Гравий – сыпучий нерудный материал, который является результатом распада горных пластов.

Гравий морского и речного происхождения, зачастую, применяют как декоративный элемент в ландшафтном дизайне – им выкладывают дорожки, облагораживают бассейны, пруды, клумбы и т.д.

Горный гравий же чаще используют для составления бетонных смесей, как связующий элемент.

Керамзит

Керамзит – нерудный материал, который производят искусственно, посредством обжига глинистой легкоплавкой породы (процедура требует высоких температур). Внешне он представляет собой некрупные округлые пористые легкие камни схожего диаметра (5 – 40мм, в зависимости от выбранной фракции).

Ни одна стройка, вне зависимости от ее масштаба, не возможна без использования сыпучих нерудных материалов.

Чтобы выбрать необходимый материал, необходимо тщательно изучить его характеристики, индивидуально подобрать вид конкретного сыпучего материала и определиться с нужной фракцией.