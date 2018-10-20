Виды световых коробов

Куда современный мир может двинуться без рекламы? Разнообразие рекламных щитов, баннеров, лайтбоксов диктует необходимость времени.



Современные виды рекламы, в том числе, световые короба, невозможно сделать самостоятельно, для их изготовления потребуются руки и навыки профессионалов.

Такой современный вид рекламы необходимо заказывать опытным исполнителям, которых, к примеру, можно найти на сайте http://wp-art.ru/produktsiya/svetovye-koroba/. В этом случае можно всегда быть уверенным, что за результат можно не беспокоиться.

Что такое лайтбоксы

Рекламные конструкции, под которыми располагаются светящиеся элементы, называют световые короба или лайтбоксы. Такой вид рекламы очень часто используется на улицах современных городов.

Световые короба с различной информацией располагаются в витринах магазинах, на фасадах зданий.

Конструкция светового короба проста. Лайтбокс – это герметичная коробка с металлическим каркасом, на который закреплены панели, одна из которых сделана из акрила, пластика и пропускает свет, именно на нее наносят картинку.

Плюсы использования

Такие панели можно изготовлять разных форм.

Процесс производства проходит достаточно быстро.

Изображение можно часто менять, при этом короб использовать много раз.

Конструкция стоит недорого.

Минусы световых конструкций

Требуется замена ламп.

Требуется снимать панель и убирать накопившийся мусор и пыль.

Какими бывают конструкции

Световые короба можно сделать как односторонними, так двухсторонними, прямоугольными, квадратными, круглыми, овальными, а так же более сложных геометрических форм.

В одностороннем лайтбоксе световая аппаратура укрепляется на задней панели, а в двухсторонней конструкции лампы монтируются в середине бокса.

Световая панель делается без швов и зазоров для того, чтобы не нарушать однородность визуального восприятия картинки.

Лайтбоксы используются для наружной и интерьерной рекламы и подсвечиваются светодиодами или неонами.

Процесс изготовления

В торговых сетях можно встретить наборы для сборки светового короба. Это конструктор, из составляющих которого легко собрать лайтбокс определенной формы.

Если же вам необходима оригинальна форма, то следует обратиться к профессионалам, которые выкроят панели, и изготовят корпус из металлических профилей.

Такая работа требует определенных умений и наличия специального инструмента. При кажущейся простоте все детали должны точно соответствовать размеру, а металлическая конструкция быть прочной.

К тому же, в соответствии с размерами необходимо правильно подобрать материалы, которые бы обеспечивали надежность конструкции.