Смартфоны будущего

Технологии будущего, которые появятся в смартфонах совсем скоро.

Пришло время поговорить о технологиях, которые появятся в ближайшем будущем. Если сейчас эти разработки находятся на стадии зарождения, то в ближайшие пару лет им дадут резкий скачок в развитии.

Рассматривая следующий топ будущих технологий, мы будет опираться только на те, которые действительно полезны для современного человека, а не те, которые могут вызывать только улыбку.

5 поколение мобильной связи

Технология, которая абсолютно точно появиться в будущих смартфонов, так это связь 5G. Сейчас данная разработка находится на этапе тестирования и в ее создании участвуют довольно крупные производители: Samsung, Huawei и Ericsson. В теории связь 5G сможет работать на скорости 1Gb переданных данных в секунду, а просматривать видео самого высокого качества получиться без задержек на буферизацию.

Медицинская лаборатория

Встроенные датчики, естественно, не смогут полноценно конкурировать с профессиональным медицинским оборудованием, так как смартфон — это многофункциональное устройство и добиться высоких результатов попросту нереально. Хотя с другой стороны удобно иметь всегда под рукой несколько датчиков, которые позволят контролировать состояние здоровья пользователя пусть даже с использованием доп гаджетов в виде фитнес браслетов или смарт часов.

Гибкие матрицы

Продвинутые пользователи не могут дождаться, когда в свободной продаже появятся сгибаемые смартфоны. Основная загвоздка заключается в том, что производство эластичных дисплеев на сегодняшний день очень дорогостоящее, так как решить задачу не получается одними лишь шлейфами, как это было в старых раскладушках, а более подробно о гибких контактных группах читай здесь. Соответственно производители не хотят рисковать и выпускать сверх дорогие аппараты, позволить которые смогут немногие.

Электронная сим-карта

Пользователи тратят очень много времени при смене мобильного оператора ввиду различных сопутствующих причин. В свою очередь, электронная симка позволит избавиться от всей этой волокиты и спокойно выбрать необходимого оператора с необходимым тарифом.

Зарядки и батареи нового поколения.

Одним из самых больных моментов в современном смартфоне — это автономность. Сегодня производители стараются компенсировать небольшую автономность быстрой зарядкой. И это действительно рабочая схема, так как флагманский смартфон заряжается до 100% всего за час или полтора.

Но вот китайские инженеры планируют внедрить новую сверхбыструю зарядку, способную отдавать в три раза больше энергии, параллельно производители бьются над долгоживущими аккумуляторами.

Надеемся, все эти инновационные технологии мы увидим совсем скоро.