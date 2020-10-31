Виды стальных водопроводных труб, характеристики и назначение

Одна из основных сфер, где используются трубы на протяжении многих столетий – это водопроводные системы. Несмотря на то, что в наше время ассортимент материалов, из которых изготавливают трубы, значительно расширился, по-прежнему самый высокий спрос на трубы стальные, у которых масса преимущество и достоинств. Широкий ассортимент стальных водогазопроводных труб представлен на сайте компании maxima-metall.dp.ua.

Какими бывают стальные трубы

Какой-то уникальной и стандартной системы классификации данного вида проката нет. Сортамент контролируется нормативами ГОСТ. Минимальный диаметр таких труб может составлять 6 мм, а максимальный – достигать до 150 мм.

Толщина стенки трубы может варьироваться от 0,5 до 3,0 мм. Именно эти параметры и определяют пропускную способность водопроводной трубы. А ее учитывают при проектировании водопровода и подборе комплектующих.

Если говорить о форме сечения в поперечном разрезе, трубы могут быть круглые, квадратные, прямоугольные, шестигранные, восьмигранные, сегментные, ребристые, овальные.

Если говорить о диаметре, трубы могут быть:

средние

малого диаметра

капиллярные

Также трубы стальные водопроводные могут быть цельные бесшовные или со швами. Бесшовные считаются намного качественнее и прочнее, потому что нагрузка на них оказывается равномерно и они прекрасно ее выдерживают.

Если это шовные трубы, они тоже прекрасно смогут выдерживать напор и остальные нагрузки, если их не перегружать. Для дополнительного усиления, защиты и продления общего срока эксплуатации, такие трубы могут еще покрываться:

цинком

полиэтиленом

эпоксидно-битумной смесью

цементно-песчаной смесью

Сфера применения

Из самого названия несложно догадаться, что такие трубы, прежде всего, используются для организации систем водоснабжения. Это может быть как холодное, так и горячее водоснабжение, если речь идет о частных и многоквартирных домах, других объектах, где живут и работают люди.

Также это может быть сфера сельского хозяйства, например, при организации оросительных систем, различные виды промышленности и многое другое.

Срок службы трубопроводов разный, зависит от перегоняемой среды, а также самих труб. Например, если это ГВС, срок службы труб из оцинкованной стали, согласно ГОСТ, составляет 30 лет.

Хотя, тут все зависит от того, как соединены трубы. Если это резьбовое соединение, срок может достигать до 70 лет. Дольше всего служат трубопроводы из нержавеющей стали, потому что они вообще не подвержены коррозии.