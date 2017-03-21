Виды сканер весов

В современных крупных супермаркетах можно встретить большое количество различного оборудования, которое значительно упрощает работу сотрудникам магазина. К одному их таких вариантов относятся сканер-весы — многофункциональные устройства, точно определяющие массу любой продукции.

В приобретении подобных моделей способны помочь не только специализированные точки продаж, но и интернет-магазины. Отличным выбором для покупки оборудования будет сайт www.ovc.ru.

Сканер-весы

На сегодняшний день весы со встроенным сканером являются наиболее распространенным и эффективным вариантом для точного определения массы товара. Особенность таких устройств заключается в том, что они вычисляют штрих-код продукции во время взвешивания.

В основном, подобные весы располагаются возле рабочего места кассира. Оборудование позволяет избежать ошибок и недочетов, которые нередко возникают в крупных сетевых магазинах.

Основное преимущество весов, совмещенных со сканером, заключается в высокой скорости считывания. Также, к достоинствам этих вариантов относятся:

наличие функции кругового обзора;

большинство моделей предназначены для работы с интенсивным потоком покупателей;

устройства отличаются долговечностью и надежностью.

Стоит отметить, что в современных магазинах довольно часто возникают ситуации, когда покупатели специально или же непреднамеренно располагают товар на весах таким образом, что в конечном итоге показатели массы отличаются от реальных цифр.

Именно в таких случаях используется данное комбинированное оборудование. Кассир может с легкостью проверить настоящий вес товара, при этом исключив случайную или намеренную ошибку со стороны покупателя.

Основные виды

Что же касается основных видов, то существует два распространенных варианта, использующихся в торговых точках: совмещенная модель (сканер + весы) и биоптическое оборудование.

Второй вариант несколько превосходит в эксплуатационных качествах. К основным преимуществам моделей относятся:

наличие двух плоскостей сканирования;

позволяет ускорить процесс отпуска продукции;

наличие высоких функциональных показателей.

Что же касается того, какая продукция поддается проверке, то чаще всего это товары, связанные с самообслуживанием. Овощи, фрукты, конфеты, печенье — со всеми этим нередко возникают ошибки при взвешивании.