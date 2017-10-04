идеи в лицах
Проектирование и монтаж систем кондиционирования
4 октября 2017

Выполнение проектирования вентиляционной системы начинается задолго до строительства самого здания. Дело в том, что разработчикам вышеозначенной коммуникации необходимо учесть большое количество технических нюансов.

На сайте sovplim.kz можно не только приобрести необходимое оборудование для полноценной системы вентиляции, но и получить ряд консультационных услуг. В нижеприведённой публикации опишем этапы выполнения проектирования и монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях промышленного, коммерческого назначения.

Задачи, которые преследует профессионал при проектировании систем кондиционирования

Задачи, которые преследует профессионал при проектировании систем кондиционирования

Ниже приводится краткий перечень, который можно считать техническим заданием специалиста, занимающегося проектированием вышеозначенных систем:

  • обеспечение возможности изменения температуры в разных помещениях;
  • одинаково эффективная доставка воздушных масс в удалённые помещения;
  • обеспечение прогрева свежего воздуха до необходимой температуры;
  • гарантирование поддерживания корректного воздухообмена.

Если в качестве примера взять здание промышленного назначения, то в нём существует необходимость подавать свежий воздух в различные помещения с различной температурой.

Для этого используются калориферы. В зависимости от формы воздухопровода он может быть выполнен либо в круглом, либо в прямоугольном форм-факторе. Кроме того, необходимо с предельной точностью вычислить необходимую мощность калорифера.

Если мощность окажется недостаточной, кондиционирование воздуха не будет отвечать поставленной задаче. Если же с мощностью переборщить, то энергоэффективность всей системы в целиком окажется отвратительной.

Как результат, резкое увеличение потребление электроэнергии, рост затрат на обеспечение объекта.

Количество циклов воздухообмена

Количество циклов воздухообмена

Обыватель ошибочно полагает, что самые строгие нормы и правила воздухообмена относятся к человеку. Однако, в технической документации мы видим, что в жилых помещениях достаточно, чтобы полный воздухообмен совершался один раз в час.

Если речь идет об оборудовании, вырабатывающем вследствие эксплуатации значительное количество тепла, приходится увеличивать количество воздухообмена. То же самое относится к промышленным помещениям, где выполняется обработка материалов (металл, дерево и т.д.).

Таким образом, проектирование системы вентиляции и кондиционирования воздуха охватывает большое количество технических аспектов. Их соосная работа гарантирует беспроблемную эксплуатацию на долгосрочной перспективе.

В видео демонстрируется, как осуществляется проектирование системы вентиляции на практике:

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