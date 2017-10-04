Проектирование и монтаж систем кондиционирования

Выполнение проектирования вентиляционной системы начинается задолго до строительства самого здания. Дело в том, что разработчикам вышеозначенной коммуникации необходимо учесть большое количество технических нюансов.

На сайте sovplim.kz можно не только приобрести необходимое оборудование для полноценной системы вентиляции, но и получить ряд консультационных услуг. В нижеприведённой публикации опишем этапы выполнения проектирования и монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях промышленного, коммерческого назначения.

Задачи, которые преследует профессионал при проектировании систем кондиционирования

Ниже приводится краткий перечень, который можно считать техническим заданием специалиста, занимающегося проектированием вышеозначенных систем:

обеспечение возможности изменения температуры в разных помещениях;

одинаково эффективная доставка воздушных масс в удалённые помещения;

обеспечение прогрева свежего воздуха до необходимой температуры;

гарантирование поддерживания корректного воздухообмена.

Если в качестве примера взять здание промышленного назначения, то в нём существует необходимость подавать свежий воздух в различные помещения с различной температурой.

Для этого используются калориферы. В зависимости от формы воздухопровода он может быть выполнен либо в круглом, либо в прямоугольном форм-факторе. Кроме того, необходимо с предельной точностью вычислить необходимую мощность калорифера.

Если мощность окажется недостаточной, кондиционирование воздуха не будет отвечать поставленной задаче. Если же с мощностью переборщить, то энергоэффективность всей системы в целиком окажется отвратительной.

Как результат, резкое увеличение потребление электроэнергии, рост затрат на обеспечение объекта.

Количество циклов воздухообмена

Обыватель ошибочно полагает, что самые строгие нормы и правила воздухообмена относятся к человеку. Однако, в технической документации мы видим, что в жилых помещениях достаточно, чтобы полный воздухообмен совершался один раз в час.

Если речь идет об оборудовании, вырабатывающем вследствие эксплуатации значительное количество тепла, приходится увеличивать количество воздухообмена. То же самое относится к промышленным помещениям, где выполняется обработка материалов (металл, дерево и т.д.).

Таким образом, проектирование системы вентиляции и кондиционирования воздуха охватывает большое количество технических аспектов. Их соосная работа гарантирует беспроблемную эксплуатацию на долгосрочной перспективе.

В видео демонстрируется, как осуществляется проектирование системы вентиляции на практике: